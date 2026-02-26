Ανακάλυψη: Το υλικό που μιμείται το δέρμα και επουλώνει τραύματα σε 4 ώρες
Ανακάλυψη: Το υλικό που μιμείται το δέρμα και επουλώνει τραύματα σε 4 ώρες
Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στην περιποίηση τραυμάτων, τη δημιουργία τεχνητού δέρματος και την προώθηση ιατρικών θεραπειών
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Άαλτο στη Φινλανδία και το Πανεπιστήμιο του Μπάιροϊτ στη Γερμανία δημιούργησαν ένα επαναστατικό υλικό με μοναδική δομή που μιμείται τις ιδιότητες του ανθρώπινου δέρματος. Πιο συγκεκριμένα, η υδρογέλη η οποία αναπτύχθηκε μπορεί όχι μόνο να είναι ανθεκτική και ευέλικτη, αλλά επουλώνεται όπως το ανθρώπινο δέρμα. Χάρη στα νανοφύλλα αργίλου και ειδικά πολυμερή, το προϊόν μέσα σε 4 ώρες μπορεί να αποκατασταθεί σε ποσοστό 80-90% και να επουλωθεί πλήρως σε μόλις 24 ώρες.
Μέχρι τώρα, η ανάπτυξη ενός υλικού που θα συνδύαζε την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα της αυτοθεραπείας αποτελούσε πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η νέα υδρογέλη φαίνεται πως θα μπορούσε να αποτελεί λύση. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Nature Materials, η ερευνητική ομάδα βελτίωσε ήδη υπάρχουσα υδρογέλη προσθέτοντας εξαιρετικά λεπτά νανοφύλλα αργίλου, τα οποία είναι μαλακά. Το νέο υλικό που προέκυψε με την ξεχωριστή δομή, επιτρέπει την επούλωση έπειτα από βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Μέχρι τώρα, η ανάπτυξη ενός υλικού που θα συνδύαζε την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα της αυτοθεραπείας αποτελούσε πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η νέα υδρογέλη φαίνεται πως θα μπορούσε να αποτελεί λύση. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Nature Materials, η ερευνητική ομάδα βελτίωσε ήδη υπάρχουσα υδρογέλη προσθέτοντας εξαιρετικά λεπτά νανοφύλλα αργίλου, τα οποία είναι μαλακά. Το νέο υλικό που προέκυψε με την ξεχωριστή δομή, επιτρέπει την επούλωση έπειτα από βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα