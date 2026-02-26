Οι φωτιές Πιερρακάκη για τους «αδηφάγους τραπεζίτες» και ο λογαριασμός (που δεν κρύβεται), τα 2,5 εκατ. ευρώ στον Μπραντ Πιτ, η κίνηση Φέσσα στον Φουρλή
Χαίρετε, δεν θα ξεκινήσω από την επικαιρότητα, κάτι που τελευταία συνηθίζω, προκειμένου να προσφέρω φρέσκα «ψήγματα news» κι όχι μόνο τα καθημερινά
Έμαθα λοιπόν ότι ο Πιερρακάκης βγάζει αυτές τις ημέρες… καπνούς με τους τραπεζίτες. Μου λέει η πηγή μου ότι είναι εξόχως εκνευρισμένος μαζί τους γιατί «εμείς προσπαθούμε να δούμε τις συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αυτοί ασχολούνται να αρπάξουν από τον κοσμάκη και πάλι καμιά προμήθεια από τα ΑΤΜ. Πόσο αδηφάγοι είναι;». Εξηγούμαι, τον Πιερρ δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα επηρεαστεί η κερδοφορία των τραπεζών από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, που η αλήθεια είναι ότι θα τους κοστίσει πανάκριβα (αλλά ας πρόσεχαν). Αυτό που νοιάζει είναι να μην επεκταθεί η λογική της απόφασης αυτής «για όλα και σε όλα» που αφορούν το πιστωτικό σύστημα και διαλυθεί το σύμπαν. Άντε τώρα να εξηγήσεις βέβαια στον κόσμο μ’ αυτά που βλέπει να κάνουν καθημερινά οι τράπεζες. Πάντως προ ημερών ο Πιερρακάκης έβαλε τις υπηρεσίες του -με αφορμή ένα συμβάν που μια τράπεζα χρέωσε μια άλλη ψηφιακή τράπεζα στα ATM’s της με προμήθεια- να στείλει μια εγκύκλιο για να τους υπενθυμίσει ότι οι «μη χρεώσεις» ισχύουν για όλους και για όλα. Μου είπαν ότι συντόμως θα υπάρξει συνέχεια.
Ο κατώτατος
-Πολλή συζήτηση άνοιξε για τον κατώτατο μισθό και το ύψος των αυξήσεων που θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει φρένο σε μια μαξιμαλιστική συζήτηση, γι’ αυτό και εμφανίστηκε χθες η Νίκη Κεραμέως να θυμίσει ότι για τον στόχο των 950 ευρώ το 2027 που είχε τεθεί προεκλογικά απομένουν πλέον περίπου 70 ευρώ. Συνεπώς, θα μπορούσε να σπάσει η αύξηση σε δύο ισόποσες δόσεις φέτος και του χρόνου. Ο Κ.Μ ξέρει ότι δεν έχει να λογαριαστεί μόνο με τους εργαζόμενους, αλλά και με τις επιχειρήσεις που… πληρώνουν τον βαρκάρη εν προκειμένω.
Σήμερα στο υπουργικό το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο
-Σε «ρυθμούς νομοσχεδίου» μαθαίνω ότι βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η ομάδα του τις τελευταίες μέρες επεξεργάζονταν τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, ώστε το τελικό προσχέδιο να παρουσιαστεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο και, αφού εγκριθεί, να πάρει τον δρόμο για διαβούλευση και ψήφιση. Όπως μου είπαν οι πηγές μου, το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την πολλαπλή ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης, όσο και σε θεσμικές – αλλά και ανακριτικές – αρμοδιότητες. Όσο για το αποτύπωμα του νομοσχεδίου, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα τεράστια ποσά που διακινούνται μέσω του παράνομου στοιχηματισμού: μιλάμε για (αρκετά) πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο κατ’ έτος. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι μιλάμε για έναν υπαρκτό κίνδυνο απώλειας περιουσίας, με το ΥΠΟΙΚ να επιδιώκει να περιορίσει την έκθεση των πολιτών σε μη πιστοποιημένα και ασφαλή σημεία στοιχηματικών υπηρεσιών.
Σαμαράς-Chevron
-Ίσως οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης θα έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει μια φειδώ στα σχόλιά μας για τον Σαμαρά και οι λόγοι είναι αρκετοί. Ο Σαμαράς έχει προσφέρει στη χώρα τα δύσκολα χρόνια διακυβέρνησής του, υπέστη την πολιτική εξορία 15 χρόνια όταν έριξε -μέσω διαπλοκής- νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του κόμματός του, τελευταία ζει μια ανείπωτη προσωπική τραγωδία. Το χθεσινό βέβαια που κατηγόρησε την κυβέρνηση για απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω της υπογραφής με τη Chevron δεν χωράει κριτικής, είναι απλά αυτό που λένε άκυρο.
Ο κίνδυνος και η απάντηση
-Υπό άλλες συνθήκες, το Μ.Μ δεν θα απαντούσε στον Σαμαρά. Επειδή όμως ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ζητήματα που θα μπορούσε η δεξιά της ΝΔ να τα πάρει και να τα κάνει σημαία το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση επέλεξε χθες να απαντήσει και μάλιστα κεντρικά, έστω και με διαρροή κυβερνητικών στελεχών. Ενδιαφέρον βρίσκω δε ότι το Μαξίμου μίλησε για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις», θέλοντας να περιγράψει τον Σαμαρά περίπου ως «μια γραφική περίπτωση πλέον». Γενικώς, όλο κρίμα.
Απέναντι στους δικούς του
-Μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ενδιαφέρον είναι ότι πλέον βάζει ευθέως απέναντί του δικούς του ανθρώπους. Το έχει κάνει στην Πελοπόννησο, όπου σχεδόν δεν απευθύνει τον λόγο στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τον οποίον κατηγορεί ότι είναι πολύ «μητσοτακικός», ενώ ήταν δικό του παιδί. Το έκανε και στην περίπτωση της χθεσινής του ανακοίνωσης για τη Chevron, τη σύμβαση και τον φάκελο της οποίας έχει χειριστεί ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έκανε παρόμοια δουλειά με συμβάσεις και νομικά κείμενα και στο Μαξίμου επί ημερών του.
ΠΑΣΟΚ ολέ
-Πάμε τώρα στα νέα του ΠΑΣΟΚ, ακούστε και δείτε καταρχάς τη συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου στον Ευγενίδη (protothema.gr). Την περνάω ασχολίαστη για λόγους ευγενείας (σε μας την έδωσε, ντε) αλλά πραγματικά καταλαβαίνετε (από τα λεγόμενά της) τι συμβαίνει εντός του Κινήματος. Αυτό που δεν μπορώ να μη σχολιάσω είναι η απίθανη απάντηση του Γερουλάνου που τον ρωτάει δημοσιογράφος στην t.v. (Παπαχλιμίντζος) «κύριε Γερουλάνο, βλέπετε ότι το 68% του κόσμου στις δημοσκοπήσεις δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση και μόνο το 12% εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ με την ψήφο του, αυτό δεν είναι πρόβλημα;». Και τι απαντάει ο αθεόφοβος ο Παυλάρας: «Βεβαίωωωως, εσείς το βλέπετε ως πρόβλημα, εγώ το βλέπω ως ευκαιρία να ανέβουμε». Φσσσς μπόινγκ…
Μπραντ Πιτ-2,5 εκατ. ευρώ
-Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τα γυρίσματα του «The Riders» στην Ύδρα με τον αγαπημένο Μπραντ Πιτ, νομίζω ότι αν είναι και σχετικά καλή η ταινία πρόκειται για τεράστια διαφήμιση στη χώρα και βέβαια στην Ύδρα. Ρώτησα αν αυτή η ταινία πήρε επιδότηση από τον ΕΚΚΟΜΕΔ και μου απάντησαν αρμοδίως ότι θα λάβει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ. Και λίγα είναι, εδώ πέφτουν κάτι μύρια στις ελληνικές μούφες σήριαλ, κυρίως για λόγους νταραβεριού και διαπλοκής. Είπαμε, η κυβέρνησή μας είναι μονίμως… στρογγυλή, αυτό που λένε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ και κυρίως επιρρεπής στα χατίρια. Καλή καρδιά…
Η ρύθμιση για το ελβετικό
-Παρότι οι τράπεζες αρχικά αντέδρασαν, η ρύθμιση της κυβέρνησης για το ελβετικό φράγκο ήδη συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από τους δανειολήπτες. Με την απλοποίηση του πολύπλοκου συστήματος του πτωχευτικού δικαίου, που ενδεχομένως αφαιρεί νομική ύλη από ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ξεκινήσει απευθύνεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκρινίζεται, λοιπόν, πως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση του ενωσιακού δικαίου, ούτε έχει κινηθεί σχετική διαδικασία. Βεβαίως, η Επιτροπή διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις για παρόμοιες ρυθμίσεις από τα κράτη μέλη.
Ο λογαριασμός του Ν. Κατσέλη
-Μένουμε στις τράπεζες καθώς νωρίς νωρίς σήμερα το πρωί η Piraeus θα ανακοινώσει αποτελέσματα για το 2025 και στις 14:00 η διοίκηση θα ενημερώσει τους αναλυτές. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα μέρισμα της τάξης των 0,44€/μτχ είναι αναμενόμενο και θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς. Το απόγευμα, θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Eurobank και αύριο η Εθνική με την Alpha. Δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να προβλέψει κανείς ότι όλοι οι αναλυτές θα προσπαθήσουν να εκμαιεύσουν από τις διοικήσεις των τραπεζών τις εκτιμήσεις τους για τις επιπτώσεις από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του Ν. Κατσέλη. Οι αναλυτές θα ρωτούν, αλλά είναι προφανώς δύσκολο να πάρουν απαντήσεις, προτού καθαρογραφεί και ανακοινωθεί επισήμως η απόφαση των δικαστών και το σκεπτικό τους. Χωρίς να γνωρίζουν οι επικεφαλής οικονομολόγοι των τραπεζών το πλήρες αιτιολογικό της απόφασης, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί με ακρίβεια η έκταση της δυνητικής έκθεσης και έτσι οι τράπεζες δεν μπορούν να σχηματίσουν (ακόμη) πρόσθετες προβλέψεις.
Τα mezzanine υπό πίεση
-Πάντως, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη δεν αφορά μόνο τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Έμπειροι παρατηρητές της αγοράς επισημαίνουν ότι η απόφαση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα mezzanine ομόλογα τιτλοποιήσεων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι ένα κομμάτι της αγοράς που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ επενδυτικό κοινό, αλλά όχι και στους θεσμικούς. Οι mezzanine τίτλοι των ελληνικών τιτλοποιήσεων «κόκκινων δανείων», εκδόθηκαν στο πλαίσιο του «Ηρακλή» κι έχουν ως υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, κυρίως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεταξύ των οποίων σημαντικό ποσοστό αφορά ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ο τρόπος εκτοκισμού αυτών των δανείων επηρεάζει άμεσα τις ταμειακές ροές που τροφοδοτούν τις δόσεις αποπληρωμής των τίτλων, κατ' επέκταση και την αποτίμησή τους. Εάν το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης υποχρεώσει τους servicers να αναθεωρήσουν τις μεθόδους εκτοκισμού αναδρομικά, τότε τα προβλεπόμενα εισπρακτικά αποτελέσματα των χαρτοφυλακίων αλλάζουν. Μαζί τους αλλάζει η πιστωτική ποιότητα των mezzanine τμημάτων. Αυτό ισοδυναμεί με πίεση στις τιμές διαπραγμάτευσης, ιδίως για εκείνους τους τίτλους που ήδη βρίσκονται κοντά στα όρια των βασικών υπολογισμών τους.
Νέες συμφωνίες Έξαρχου
-Οι πληροφορίες λένε πως ο Αλ. Εξάρχου δεν θα μείνει μόνο σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που έκλεισαν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ, καθώς ήδη κυοφορούνται νέες και με άλλες χώρες. Η ιστορία του Κάθετου Διαδρόμου αποδεικνύεται μια ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας και, επιπρόσθετα, στρώνει τον δρόμο σε σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις. Ο όγκος των ποσοτήτων που εξασφάλισε στις ΗΠΑ η σύμπραξη ΑΚΤΟR - ΔΕΣΦΑ δημιουργεί ανάγκες για κρίσιμες υποδομές και η ανάγκη ενός νέου FSRU είναι μόνον μία από αυτές.
Και εγένετο η Euronext Athens
-Είναι επίσημο και έχει τη σημασία του το γεγονός ότι χθες Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου συστάθηκε η εταιρεία με την επωνυμία “Euronext Athens Μ.Α.Ε.», ως συνέχεια βεβαίως της απόκτησης του Χ.Α. από τον Όμιλο Euronext. Η νέα εταιρεία εδρεύει ασφαλώς επί της λεωφόρου Αθηνών 110 και έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ιδρύτρια μέτοχο «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών». Σκοπός της νέας εταιρείας είναι «η άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών, χρηματιστηρίου και διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», ενώ προβλέπονται και πολλές δευτερεύουσες δραστηριότητες. Το πρώτο ΔΣ που έχει σαφώς γαλλο-ιταλικό «άρωμα» αποτελείται από τους Camille Wael Beudin ως Πρόεδρο, Ιωάννη Κοντόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τους Sébastien Anthony Emile d’Herbes, Emilie Rieupeyroux, Giorgio Riccardo Maria Alfonso Modica, και Manuela Bassi ως μη εκτελεστικά μέλη. Οι περισσότεροι από τους παραπάνω είναι ήδη «γνώριμοι» καθώς στελεχώνουν από τις 22 Ιανουαρίου το νέο Δ.Σ. της ΕΧΑΕ. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 25/2/2030.
Η κίνηση Φέσσα στον Φουρλή
-Πολλά σχόλια και σενάρια συνεχίζει να προκαλεί η κίνηση της Quest Συμμετοχών του ομίλου Φέσσα και να αποκτήσει συμμετοχή 5% στον Όμιλο Fourlis. Η συμμετοχή αυτή χτιζόταν καιρό, μέχρι πρότινος η Quest είχε ποσοστό κάτω του 5% (4,86%) και έπειτα από πρόσφατες αγορές ανέβηκε στο 5,05%. Από το περιβάλλον της πλευράς Φέσσα λέγεται πως η συμμετοχή αυτή δεν έχει στρατηγικό ή επιθετικό χαρακτήρα, απλώς πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση που ποντάρει στις προοπτικές του Ομίλου Fourlis. Ο χρόνος, βέβαια, θα δείξει αν αποτελεί μόνο επενδυτική κίνηση. Κυρίως, εάν θα επιβεβαιωθούν οι προοπτικές που η αγορά αναγνωρίζει πως διαθέτει η Fourlis και οι προσδοκίες μετά και την αλλαγή στο μάνατζμεντ. Και αυτό διότι ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος έχει οξυνθεί. Ακόμη και τα ΙΚΕΑ που για καιρό έπαιζαν… μπάλα μόνα τους στην αγορά του οικιακού εξοπλισμού, έχουν να κοντράρουν πλέον δυνατούς παίκτες όπως τα JYSK που ήρθαν στην Ελλάδα και ανέπτυξαν γρήγορα ισχυρό δίκτυο, ενώ και τα Praktiker που πέρασαν πρόσφατα στους Ρουμάνους της Dedeman θα κινηθούν σύντομα επιθετικά για να αυξήσουν μερίδιο αγοράς. Στα αθλητικά είδη επίσης γίνεται… σφαγή για τα μερίδια αγοράς, όπως και στα προϊόντα ευεξίας όπου έχει παρουσία με τη Holland & Barrett, για την οποία εξετάζονται όλες οι επιλογές. Η γνωστοποίηση της εισόδου της Quest στη Fourlis προκάλεσε πάντως νέο αγοραστικό ενδιαφέρον και η μετοχή σε δύο μόλις συνεδριάσεις ενισχύθηκε κατά περίπου 7%.
Η Αγγελικούση, ο Τσαντάνης και οι Κινέζοι
-Την ώρα που η αγορά νέων παραγγελιών για ναυπηγήσεις πλοίων είχε κατεβάσει ρυθμούς λόγω των εορτών στην Ασία, ο όμιλος Seanergy Maritime Holdings -με επικεφαλής τον Σταμάτη Τσαντάνη- δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια. Δύο νέες παραγγελίες για bulkers ενισχύουν το πρόγραμμα ανανέωσης στόλου που άρχισε πέρσι και μάλιστα με ένα πλοίο-αδελφό του 181.000 dwt capesize που έχει ήδη παραγγελθεί στο Hengli Heavy Industries με κόστος 75,2 εκατ. δολάρια. Για το δεύτερο πλοίο, ένα 211.000 dwt newcastlemax, η τιμή φτάνει τα 75,8 εκατ. δολάρια, με παράδοση το 2028. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Pantheon Tankers Management της Άννας Αγγελικούση κλείνει τέσσερα VLCCs στο Hengli Heavy Industry.
Οι αμερικανικοί δασμοί και η ελληνόκτητη ναυτιλία που ανησυχεί
-Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ δεν εφησυχάζει τη ναυτιλία. Απλώς ανοίγει νέο κύκλο αναπροσαρμογής πολιτικής με πιθανές συνέπειες για τις εμπορευματικές ροές και δημιουργεί ένα πεδίο υψηλού ρίσκου για τα container shipping, με τον κλάδο να παρακολουθεί στενά την κάθε κίνηση της Ουάσιγκτον. Το Section 122, που δίνει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή αγαθών χωρίς πλήρη καταβολή δασμών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν φτάσουν στο 15%, αυξάνουν το κόστος για εισαγωγές από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μειώνουν το κόστος για εισαγωγές από ορισμένες ασιατικές χώρες. Για την ελληνόκτητη και διεθνή ναυτιλία, η δυνατότητα «frontloading» φορτίων πριν από την εφαρμογή αυξημένων δασμών μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση ζήτησης χωρητικότητας και πιέσεις στις τιμές των ναύλων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα για το επόμενο βήμα. Οι δασμοί Section 301 που επιτρέπουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς ή περιορισμούς εισαγωγής στα προϊόντα συγκεκριμένης χώρας, δεν έχουν περιορισμό διάρκειας και μπορούν να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρόνο. Από την πλευρά των ναυτιλιακών, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόζουν τις ροές και τα συμβόλαια μεταφοράς με βάση σενάρια που αλλάζουν συνεχώς. Η εμπλοκή του αμερικανικού υπουργείου εμπορίου, με τις ταυτόχρονες έρευνες κατά «κυρίων εμπορικών εταίρων», ενισχύει την αίσθηση ότι οι κανόνες θα παραμείνουν ευμετάβλητοι και με υψηλό κόστος συμμόρφωσης. Αν και για τις εισαγωγές από Ασία οι δασμοί Section 122 είναι προσωρινά χαμηλότεροι, η μεταγενέστερη εφαρμογή Section 301 μπορεί να επαναφέρει ή και να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Για τα ελληνόκτητα εμπορικά και container πλοία που δραστηριοποιούνται στις γραμμές προς ΗΠΑ, η αβεβαιότητα αυτή σημαίνει ότι οι προγραμματισμοί φορτώσεων, η τιμολόγηση ναύλων και η διαχείριση χωρητικότητας απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία και διαρκή παρακολούθηση. Στην ουσία, η Wall Street και οι ναυτιλιακοί αναλυτές βλέπουν ότι η αμερικανική πολιτική δασμών δεν έχει αλλάξει κατεύθυνση, απλώς υιοθετεί διαδικασίες πιο διαφανείς και «νομικά ανθεκτικές». Το αποτέλεσμα για τη ναυτιλία παραμένει ίδιο. Μεγαλύτερη μεταβλητότητα κόστους, ενδεχόμενο αύξησης ναύλων και ανάγκη στρατηγικής προσαρμογής σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η ελληνόκτητη και διεθνής ναυτιλία καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη ρευστότητα με τρόπο που να περιορίζει τον κίνδυνο για την κερδοφορία τους, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει νέες αναταράξεις όσο η Ουάσιγκτον προχωρά σε Section 301 δασμούς και σε πιθανές retaliatory κινήσεις από ΕΕ, Ιαπωνία ή Κορέα.
Σε υψηλές συχνότητες ο ΟΤΕ - Έπιασε το ορόσημο των 18 ευρώ
-Εντυπωσιακή πορεία πραγματοποιεί η μετοχή του ΟΤΕ, φτάνοντας σε επίπεδα που είχε να δει από το καλοκαίρι του 2022. Διέσπασε το τεχνικό όριο των 18 ευρώ και έκλεισε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τεσσάρων ετών, με τους επενδυτές να προβλέπουν ότι σήμερα το πρωί ο όμιλος θα προβεί σε θετικές ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, το guidance για τη φετινή χρονιά και το επερχόμενο μέρισμα. Παράλληλα, η αγορά προεξοφλεί μια σειρά από άλλους καταλύτες που δίνουν νέα πνοή στη μετοχή. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η στρατηγική εστίαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε οπτικές ίνες (FTTH) και η σταδιακή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους στη γερμανική αγορά μέσω της μητρικής Deutsche Telekom, η οποία φαίνεται να δίνει πλέον το «πράσινο φως» για μια πιο επιθετική μερισματική πολιτική. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο ΟΤΕ λειτουργεί πλέον ως «ασφαλές χαρτί», σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας. Η σταθερή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και το συνεχιζόμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών προσφέρουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας, ενώ το βελτιωμένο εγχώριο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιτρέπει τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς. Ο οργανισμός δείχνει επίσης ότι έχει αφήσει πίσω του τη μακρά περίοδο συσσώρευσης. Πλέον κοιτάζει προς νέα πολυετή ρεκόρ και συγκεκριμένα σε τιμές που έχει να δει από τον Μάιο του 2008, με τους θεσμικούς επενδυτές να επανατοποθετούνται μαζικά στο πλαίσιο του μετοχικού rotation, βλέποντας στον ΟΤΕ έναν συνδυασμό αμυντικής θωράκισης και αναπτυξιακής προοπτικής.
H αποκαθήλωση της Λαγκάρντ
-Επειτα από χρόνια στους κορυφαίους διαδρόμους ευρωπαϊκής εξουσίας, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ γνωρίζει μια οδυνηρή αποκαθήλωση. Οι Financial Times αποκάλυψαν και το Bloomberg επιβεβαίωσε, ότι η Λαγκάρντ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει πρόωρα τη διοίκηση της ΕΚΤ, πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 και προτού λήξει επισήμως η θητεία της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ως αιτία της πρόωρης αποχώρησης προβάλλεται η επιθυμία της να δώσει τη δυνατότητα στον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς, να επιλέξουν τον διάδοχό της, προτού ενδεχομένως η Μαρίν Λεπέν ή ο Ζορντάν Μπαρντελά πάρουν την εξουσία στη Γαλλία. Η έρευνα του Bloomberg δείχνει ότι πάνω από τους μισούς οικονομολόγους αναμένουν την αποχώρησή της φέτος, ενώ λιγότερο από το 30% πιστεύει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία της. Ως επικρατέστερος διάδοχος αναδεικνύεται ο Κλάας Κνοτ (Klaas Knot). Τώρα όμως βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά. Η ίδια η Λαγκάρντ σε γραπτή απάντησή της προς τους Ευρωβουλευτές Φάμπιο Ντι Μάσι και Ντικ Έρικσον, αποκάλυψε -για πρώτη φορά- ότι εισέπραξε 130.457 ελβετικά φράγκα από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) το 2025 (περίπου €140.000). Πρόκειται για αμοιβή που λαμβάνει ως μέλος του Δ.Σ της BIS, του θεσμού που συγκεντρώνει τους επικεφαλής των σημαντικότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου. Οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΚΤ απαγορεύουν ρητά στο προσωπικό να αποδέχεται αμοιβές τρίτων για δραστηριότητες που εκτελούν στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους. Αυτό ισχύει ακόμα και για τον υπάλληλο της ΕΚΤ που τη συνοδεύει στις συνεδριάσεις της BIS, ο οποίος δεν επιτρέπεται να εισπράξει ούτε ευρώ από τον ίδιο οργανισμό. Ακριβώς κάτω από τα δημοσιεύματα, καταγράφονται δηλητηριώδη σχόλια από εργαζομένους στην ΕΚΤ. «Preach water, drink wine!» έγραψε ανώνυμος υπάλληλος. Επισήμως η ΕΚΤ δικαιολογεί ότι η Λαγκάρντ υπάγεται σε διαφορετικό κώδικα δεοντολογίας από τους υπόλοιπους κεντρικούς τραπεζίτες. Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Αντριου Μπέιλι δεν διεκδικούν καθόλου τη μισθοδοσία από την BIS. Με το σύνολο των αμοιβών της, η Λαγκάρντ θεωρείται πλέον ως η πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκτιμώμενες συνολικές αποδοχές 743.000 ευρώ ετησίως. Μια κεντρική τραπεζίτης που κηρύττει λιτότητα και δημοσιονομική πειθαρχία, εισπράττει μυστικές παροχές που αρνείται στους ίδιους της τους υπαλλήλους...
Όταν το χρήμα «τρέχει» πιο γρήγορα από την ανάπτυξη
-Όποιον τραπεζίτη ή χρηματιστή ρωτήσετε για την πορεία των αγορών θα σας απαντήσει αμέσως, με το επιχείρημα της πρωτοφανούς διαθέσιμης ρευστότητας. Υπάρχει ένας δείκτης. Κι αυτός ο δείκτης έσπασε κάθε ιστορικό ρεκόρ. Ο Broad Supply Money Index τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασε στα 144 τρισεκατομμύρια δολάρια σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13,6 τρισ. δολαρίων ή +10,4%. Είναι η τρίτη συνεχόμενη επιτάχυνση της αύξησης του Δείκτη BMS. Aπό το 2000 έως σήμερα, η παγκόσμια ποσότητα χρήματος αυξήθηκε κατά 118 τρισ. δολάρια, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό +7%. Μετά την πανδημία του 2020 η αύξηση ανήλθε σε 44 τρισ. δολάρια, δηλαδή +44% σε 5 χρόνια. Ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης του Broad Supply Money Index καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2021, +18,7%, στην κορύφωση της πανδημικής νομισματικής επέκτασης. Αυτά είναι τα καλά νέα. Για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο ρυθμός αύξησης του χρήματος (+10,4%) σε παγκόσμιο επίπεδο δεν δικαιολογείται από την πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμό 2,5% έως 3%. Η τεράστια διαφορά μεταξύ του διαθέσιμου χρήματος και της παγκόσμιας ανάπτυξης τροφοδοτεί δύο παράλληλα φαινόμενα. Από τη μια έχουμε την υποτίμηση του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος και από την άλλη τη συνεχή ανατίμηση των «σκληρών» περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός, τα ακίνητα, οι μετοχές με πραγματική περιουσία. Συμπέρασμα: Η παγκόσμια ρευστότητα παραμένει άφθονη και στηρίζει βραχυπρόθεσμα τις αγορές. Ωστόσο, ο πρωτοφανής ρυθμός δημιουργίας χρήματος που «ποτέ δεν έχει ξανακινηθεί τόσο γρήγορα εκτός κρίσης», θέτει εύλογα ερωτήματα για το μέλλον.
