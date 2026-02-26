Οι φωτιές Πιερρακάκη για τους «αδηφάγους τραπεζίτες» και ο λογαριασμός (που δεν κρύβεται), τα 2,5 εκατ. ευρώ στον Μπραντ Πιτ, η κίνηση Φέσσα στον Φουρλή

Κλείσιμο

Έμαθα λοιπόν ότι ο Πιερρακάκης βγάζει αυτές τις ημέρες… καπνούς με τους τραπεζίτες. Μου λέει η πηγή μου ότι είναι εξόχως εκνευρισμένος μαζί τους γιατί «εμείς προσπαθούμε να δούμε τις συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αυτοί ασχολούνται να αρπάξουν από τον κοσμάκη και πάλι καμιά προμήθεια από τα ΑΤΜ. Πόσο αδηφάγοι είναι;». Εξηγούμαι, τον Πιερρ δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα επηρεαστεί η κερδοφορία των τραπεζών από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, που η αλήθεια είναι ότι θα τους κοστίσει πανάκριβα (αλλά ας πρόσεχαν). Αυτό που νοιάζει είναι να μην επεκταθεί η λογική της απόφασης αυτής «για όλα και σε όλα» που αφορούν το πιστωτικό σύστημα και διαλυθεί το σύμπαν. Άντε τώρα να εξηγήσεις βέβαια στον κόσμο μ’ αυτά που βλέπει να κάνουν καθημερινά οι τράπεζες. Πάντως προ ημερών ο Πιερρακάκης έβαλε τις υπηρεσίες του -με αφορμή ένα συμβάν που μια τράπεζα χρέωσε μια άλλη ψηφιακή τράπεζα στα ATM’s της με προμήθεια- να στείλει μια εγκύκλιο για να τους υπενθυμίσει ότι οι «μη χρεώσεις» ισχύουν για όλους και για όλα. Μου είπαν ότι συντόμως θα υπάρξει συνέχεια.Ο κατώτατος-Πολλή συζήτηση άνοιξε για τον κατώτατο μισθό και το ύψος των αυξήσεων που θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει φρένο σε μια μαξιμαλιστική συζήτηση, γι’ αυτό και εμφανίστηκε χθες η Νίκη Κεραμέως να θυμίσει ότι για τον στόχο των 950 ευρώ το 2027 που είχε τεθεί προεκλογικά απομένουν πλέον περίπου 70 ευρώ. Συνεπώς, θα μπορούσε να σπάσει η αύξηση σε δύο ισόποσες δόσεις φέτος και του χρόνου. Ο Κ.Μ ξέρει ότι δεν έχει να λογαριαστεί μόνο με τους εργαζόμενους, αλλά και με τις επιχειρήσεις που… πληρώνουν τον βαρκάρη εν προκειμένω.Σήμερα στο υπουργικό το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο-Σε «ρυθμούς νομοσχεδίου» μαθαίνω ότι βρίσκεται το υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η ομάδα του τις τελευταίες μέρες επεξεργάζονταν τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, ώστε το τελικό προσχέδιο να παρουσιαστεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο και, αφού εγκριθεί, να πάρει τον δρόμο για διαβούλευση και ψήφιση. Όπως μου είπαν οι πηγές μου, το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την πολλαπλή ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης, όσο και σε θεσμικές – αλλά και ανακριτικές – αρμοδιότητες. Όσο για το αποτύπωμα του νομοσχεδίου, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα τεράστια ποσά που διακινούνται μέσω του παράνομου στοιχηματισμού: μιλάμε για (αρκετά) πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο κατ’ έτος. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι μιλάμε για έναν υπαρκτό κίνδυνο απώλειας περιουσίας, με το ΥΠΟΙΚ να επιδιώκει να περιορίσει την έκθεση των πολιτών σε μη πιστοποιημένα και ασφαλή σημεία στοιχηματικών υπηρεσιών.Σαμαράς-Chevron-Ίσως οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης θα έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχει μια φειδώ στα σχόλιά μας για τον Σαμαρά και οι λόγοι είναι αρκετοί. Ο Σαμαράς έχει προσφέρει στη χώρα τα δύσκολα χρόνια διακυβέρνησής του, υπέστη την πολιτική εξορία 15 χρόνια όταν έριξε -μέσω διαπλοκής- νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του κόμματός του, τελευταία ζει μια ανείπωτη προσωπική τραγωδία. Το χθεσινό βέβαια που κατηγόρησε την κυβέρνηση για απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω της υπογραφής με τη Chevron δεν χωράει κριτικής, είναι απλά αυτό που λένε άκυρο.Ο κίνδυνος και η απάντηση-Υπό άλλες συνθήκες, το Μ.Μ δεν θα απαντούσε στον Σαμαρά. Επειδή όμως ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ζητήματα που θα μπορούσε η δεξιά της ΝΔ να τα πάρει και να τα κάνει σημαία το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση επέλεξε χθες να απαντήσει και μάλιστα κεντρικά, έστω και με διαρροή κυβερνητικών στελεχών. Ενδιαφέρον βρίσκω δε ότι το Μαξίμου μίλησε για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις», θέλοντας να περιγράψει τον Σαμαρά περίπου ως «μια γραφική περίπτωση πλέον». Γενικώς, όλο κρίμα.Απέναντι στους δικούς του-Μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ενδιαφέρον είναι ότι πλέον βάζει ευθέως απέναντί του δικούς του ανθρώπους. Το έχει κάνει στην Πελοπόννησο, όπου σχεδόν δεν απευθύνει τον λόγο στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τον οποίον κατηγορεί ότι είναι πολύ «μητσοτακικός», ενώ ήταν δικό του παιδί. Το έκανε και στην περίπτωση της χθεσινής του ανακοίνωσης για τη Chevron, τη σύμβαση και τον φάκελο της οποίας έχει χειριστεί ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έκανε παρόμοια δουλειά με συμβάσεις και νομικά κείμενα και στο Μαξίμου επί ημερών του.ΠΑΣΟΚ ολέ