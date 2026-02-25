Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη διαχείριση των Fraport-Κοπελούζου-Κωνσταντακόπουλου από τον Απρίλιο με 31 απευθείας συνδέσεις το 2026
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη διαχείριση των Fraport-Κοπελούζου-Κωνσταντακόπουλου από τον Απρίλιο με 31 απευθείας συνδέσεις το 2026
Για το 2025, η επιβατική κίνηση ειδικά από το εξωτερικό στο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό με συνολικά 169.730 αφίξεις, σημειώνοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης σε ετήσια βάση κατά 10,5% έναντι του 2024
Με 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων αεροδρομίων στην Ελλάδα, αναμένεται να «τρέξει» η εφετινή τουριστική σεζόν για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που περνά προσεχώς κάτω από την ομπρέλα διαχείρισης του κοινού σχήματος μακροχρόνιας παραχώρησης των Fraport- Delta Airport Investments- ΠΗΛΕΑΣ.
Για την περυσινή χρονιά, η επιβατική κίνηση ειδικά από το εξωτερικό στο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό με συνολικά 169.730 αφίξεις, σημειώνοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης σε ετήσια βάση κατά 10,5% έναντι του 2024. Το νούμερο παραμένει πολύ χαμηλό σε σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, με τις προσδοκίες όμως να ανεβαίνουν εν όψει και της ολοκλήρωσης της παραχώρησης που έρχεται στο αμέσως επόμενο διάστημα.
