Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη διαχείριση των Fraport-Κοπελούζου-Κωνσταντακόπουλου από τον Απρίλιο με 31 απευθείας συνδέσεις το 2026

Για το 2025, η επιβατική κίνηση ειδικά από το εξωτερικό στο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό με συνολικά 169.730 αφίξεις, σημειώνοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης σε ετήσια βάση κατά 10,5% έναντι του 2024