DIMAND: Από γραφεία μέχρι boutique ξενοδοχείο και Μουσείο για το project στο Κτήμα Καμπά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DIMAND: Από γραφεία μέχρι boutique ξενοδοχείο και Μουσείο για το project στο Κτήμα Καμπά

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης στην Κάντζα που πέρασε και τυπικά χθες στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης

DIMAND: Από γραφεία μέχρι boutique ξενοδοχείο και Μουσείο για το project στο Κτήμα Καμπά
Ένα συγκρότημα που θα συνδυάζει μικτές χρήσεις, από γραφειακούς χώρους μέχρι boutique ξενοδοχείο, στα πρότυπα που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια κατά κόρον η DIMAND στις αναπτύξεις που αναλαμβάνει, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης στην περιοχή του Καμπά που πέρασε και τυπικά χθες στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης.

Πρόκειται για τη συμφωνία που είχε πρωτοανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 μεταξύ της ιδιοκτήτριας REDS, θυγατρικής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της DIMAND. Χθες, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και DIMAND έκαναν γνωστή την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά» στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

