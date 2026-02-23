Έλληνες και Τούρκοι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες στις δύο πλευρές του Αιγαίου
Έλληνες και Τούρκοι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες στις δύο πλευρές του Αιγαίου
Πάνω από 7 δισ. δολάρια οι επενδύσεις των Ελλήνων στην Τουρκία - Το real estate, η ενέργεια, ο τουρισμός και η λιανική οι προτεραιότητες των Τούρκων στην Ελλάδα
Ωριμες δείχνουν οι συνθήκες σε οικονομικό επίπεδο για να υποδεχθούν το νέο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτό εκφράστηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο και εξειδικεύθηκε με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς. Βέβαια η σχέση με τη γείτονα αποτελεί πάντα μια δύσκολη εξίσωση, με πολλούς αστάθμητους παράγοντες.
Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από την πολιτική, ανοίγοντας δρόμους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, μετά από μια περίοδο στασιμότητας, έχουν εισέλθει σε φάση ανάπτυξης, καθιστώντας εφικτό τον στόχο να φτάσουμε τα 10 δισ. δολάρια στο διμερές εμπόριο τα επόμενα χρόνια. Οπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο, να φτάσουμε τα 10 δισ. δολάρια στο διμερές μας εμπόριο», ενώ αναφερόμενος στην επενδυτική κινητικότητα πρόσθεσε ότι «γίνονται σήμερα σημαντικές επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Τουρκία και σημαντικές επενδύσεις από τουρκικές εταιρείες στην Ελλάδα». Αυτή είναι μια πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια που αποτυπώνεται αφενός στις επενδύσεις μεγάλων ελληνικών και τουρκικών ομίλων, αφετέρου στις εισαγωγές-εξαγωγές χιλιάδων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για προϊόντα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της κατανάλωσης και της βιομηχανικής παραγωγής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από την πολιτική, ανοίγοντας δρόμους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, μετά από μια περίοδο στασιμότητας, έχουν εισέλθει σε φάση ανάπτυξης, καθιστώντας εφικτό τον στόχο να φτάσουμε τα 10 δισ. δολάρια στο διμερές εμπόριο τα επόμενα χρόνια. Οπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο, να φτάσουμε τα 10 δισ. δολάρια στο διμερές μας εμπόριο», ενώ αναφερόμενος στην επενδυτική κινητικότητα πρόσθεσε ότι «γίνονται σήμερα σημαντικές επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Τουρκία και σημαντικές επενδύσεις από τουρκικές εταιρείες στην Ελλάδα». Αυτή είναι μια πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια που αποτυπώνεται αφενός στις επενδύσεις μεγάλων ελληνικών και τουρκικών ομίλων, αφετέρου στις εισαγωγές-εξαγωγές χιλιάδων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για προϊόντα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της κατανάλωσης και της βιομηχανικής παραγωγής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα