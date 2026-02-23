Πλειστηριασμοί: Το Plastira Center, το Bowling, το hotel στο Πήλιο και το…luxury γηροκομείο (pics)

Τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις μεταξύ των πάνω από 1.600 σφυριών, που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα