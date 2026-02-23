Γιώργος Ωρολογόπουλος (Αρμός): O αθόρυβος leader στον τομέα της προκατασκευής
Γιώργος Ωρολογόπουλος (Αρμός): O αθόρυβος leader στον τομέα της προκατασκευής
Η εταιρεία από τη Λάρισα, με διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών, κυριαρχεί στην αγορά των προκατασκευασμένων στοιχείων και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης για έργα υποδομής, βιομηχανικά και οικιστικά συγκροτήματα - Παρούσα σε όλα τα μεγάλα έργα
Μπορεί να είναι αθόρυβη, αλλά είναι η κορυφαία παραγωγός προκατασκευασμένων στοιχείων και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην Ελλάδα.
Ο λόγος για την Αρμός Προκατασκευές Α.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα και ξεκίνησε τη διαδρομή της πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Εκτοτε κινείται σε έντονα αναπτυξιακή τροχιά και δείχνει εμφατικά ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και ότι μεγάλες δυνατότητες διαθέτει και η περιφέρεια.
Πρόκειται για την επιχείρηση της οικογένειας Ωρολογόπουλου, που παρά το σημαντικό της μέγεθος σήμερα διατηρεί απόλυτα τον οικογενειακό χαρακτήρα της. Η εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια είναι παρούσα στην κατασκευαστική αγορά, που ολοένα περισσότερο απαιτεί καινοτόμα υλικά υψηλής αντοχής με ευέλικτο σχεδιασμό και οικονομική απόδοση.
