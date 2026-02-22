Ινδικοί γάμοι στην Ελλάδα: Πολυήμεροι εορτασμοί, υψηλά budgets και η μεγάλη ευκαιρία για τον γαμήλιο τουρισμό

Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια από την Ινδία επιλέγουν την Ελλάδα για πολυήμερα, πολυτελή destination weddings, με υψηλούς προϋπολογισμούς, εκατοντάδες καλεσμένους και σημαντικό αποτύπωμα για τον τουρισμό