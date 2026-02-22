Ινδικοί γάμοι στην Ελλάδα: Πολυήμεροι εορτασμοί, υψηλά budgets και η μεγάλη ευκαιρία για τον γαμήλιο τουρισμό
Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια από την Ινδία επιλέγουν την Ελλάδα για πολυήμερα, πολυτελή destination weddings, με υψηλούς προϋπολογισμούς, εκατοντάδες καλεσμένους και σημαντικό αποτύπωμα για τον τουρισμό
Αν μπορούσατε να διοργανώσετε ένα τεράστιο πάρτι με τους φίλους και την οικογένειά σας, ποιο μέρος θα διαλέγατε; Για ολοένα και περισσότερα ζευγάρια από το εξωτερικό –και ειδικά από την Ινδία– η απάντηση είναι η Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ινδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως τον «συναρπάζουν πάντα αυτοί οι εκπληκτικοί ινδικοί γάμοι που γίνονται στην Ελλάδα» και ότι, αν περισσότερα ζευγάρια επιλέξουν τη χώρα μας για να παντρευτούν, «θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά».
