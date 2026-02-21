Φίλιππος Τσαγκρίδης – To εφήμερο party της τέχνης με σπάνια έργα, τη χρυσή next generation και την οικογένεια Παναγόπουλου

Κλείσιμο

Χώρος στο Κολωνάκι μετατράπηκε σε ένα ευφάνταστο σκηνικό τέχνης, υψηλής γαστρονομίας και έρωτα. Ο εγγονός του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου διοργάνωσε το πιο ευρηματικό πάρτι της σεζόν.Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης Παναγόπουλος είναι 34 ετών και Διευθύνων Σύμβουλος της Magna Marine Inc., μιας ιδιωτικής ναυτιλιακής εταιρείας ξηρού χύδην φορτίου. Συνεχίζει την κληρονομιά του παππού του, του αείμνηστου Περικλή Σ. Παναγόπουλου, που ίδρυσε την εταιρεία πριν από σχεδόν 35 χρόνια.Το περασμένο Σάββατο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στην καρδιά του Κολωνακίου, ο Φίλιππος Τσαγκρίδης υποδέχτηκε εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες για το δεύτερο κεφάλαιο του Ephemeral PArTy, μιας βραδιάς αφιερωμένης στη στιγμή, στη μνήμη και, αναπόφευκτα, στον έρωτα. Το πρώτο μέρος του event είχε πραγματοποιηθεί πριν από ένα χρόνο σε πάρκινγκ του οδού Βασιλίσσης Σοφίας με τον κόσμο να δίνει το παρόν στην ευφάνταστη έκθεση ζωγραφικής που λόγω των έργων αλλά και του χώρου που την φιλοξενούσε διακρίνονταν από πρωτοτυπία. Με άλλα λόγια η Αθήνα είχε γίνει Νέα Υόρκη.Party timeΗ αίθουσα της οδού Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι μεταμορφώθηκε σε μια αυθόρμητη, σχεδόν μυσταγωγική παρουσίαση έργων από την ιδιωτική του συλλογή, με κεντρικό άξονα το εφήμερο. Μια φυσική συνέχεια της περσινής έκθεσης που πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ίδια ημερομηνία.Οι καλεσμένοι, ανάμεσα στους οποίους σημαντικά ονόματα όπως η Κάθριν Εμπειρίκου, η Αναστασία Καίσαρη και ο επιχειρηματίας σύζυγός της Thomas Persy, η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λεό Πατίτσα, ο Γιώργος Παπαλέξης, οι εικαστικοί Γιάννης Βαρελάς και o Cacao Rocks, η Χριστίνα Πλακόπητα, ο Άγγελος Ισμαήλος, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και η Βασιλική Τσεκούρα, η Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Μαρίνα Μήλιου Θεοχαράκη, ο Κωνσταντίνος Δελούδης, ο Δημήτρης Τσακούμης κλ. απόλαυσαν curated γαστρονομικές δημιουργίες από το εστιατόριο Gallina, επιλεγμένα κρασιά και signature cocktails, ενώ τα γλυκά έφεραν την υπογραφή του κορυφαίου ζαχαροπλάστη Dimitris Economides. Στο event έδωσε το παρών και ο αδελφός του Περικλής Τσαγκρίδης.Όταν ο ήχος ανέβηκε και το κέφι χτύπησε κόκκινοΜετά τα μεσάνυχτα, η ατμόσφαιρα άλλαξε ρυθμό και η βραδιά εξελίχθηκε σε μια ζωντανή σπουδή στο εφήμερο: ένα μεγάλο πάρτι αφιερωμένο στον έρωτα, με τους DJs Nastazia, Harris Panou & SASKE να ντύνουν τη νύχτα με μουσικές.Το αυστηρό dress code σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του πράσινου-κόκκινο αν είσαι δεσμευμένος, πορτοκαλί αν είσαι complicated, πράσινο αν είσαι available- ήταν μια ευφυή αναφορά στο φανάρι που αλλάζει χρώμα, καθορίζοντας ρυθμούς και διαθέσεις. Οι παρευρισκόμενοι κινήθηκαν ανάμεσα στις αποχρώσεις και στους ήχους, παραδομένοι στη συλλογική ένταση της στιγμής.Ως αποχαιρετιστήριο δώρο, κάθε καλεσμένος έλαβε τον επετειακό κατάλογο της έκθεσης Ephemeral PArTy, που παρουσιάστηκε ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρώτη βραδιά και κυκλοφόρησε σε 1.000 αριθμημένα αντίτυπα. Ένα συλλεκτικό αντικείμενο μνήμης, για μια εμπειρία που σχεδιάστηκε για να είναι εφήμερη, χωρίς τελικά να είναι.Ο επετειακός κατάλογος διατίθεται πλέον προς πώληση στο Carco Parking.«Το εφήμερο δεν είναι ένα «κρίμα που τελείωσε». Είναι ένας άλλος τρόπος να πεις: ήμουν εδώ όσο έπρεπε, ένιωσα αυτό που έπρεπε, χωρίς να προσπαθήσω να το φυλακίσω. Αυτό που μας συγκινεί βαθιά δεν είναι τα πράγματα που «δεν τελειώνουν». Είναι τα πράγματα που, ενώ τελειώνουν, παραμένουν μέσα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με τιμήσατε με την παρουσία σας. Ηταν μια ακόμη συνέχεια της διαδρομής που ξεκίνησε πέρσι στο Carco Parking, τότε που η έκθεση γεννήθηκε μέσα από την ιδέα του εφήμερου και πήρε τη δική της ζωή» αναφέρει ο Φίλιππος Τσαγκρίδης.