To stοry της «Λακιώτης»: Η διαδρομή από το Περιστέρι στο The Ellinikon και σε εμβληματικά ξενοδοχειακά project
Με διαδρομή από το 1978, η εταιρεία αποτελεί την κορυφαία στον κλάδο της με παρουσία σε πολλά μεγάλα έργα - Τι δηλώνουν ο ιδρυτής και επικεφαλής της Ευάγγελος Λακιώτης και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Λακιώτης
Ο κλάδος των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε ανοδική τροχιά, συμβαδίζοντας κατά κάποιον τρόπο με τη ριζική αλλαγή των προτύπων των ακινήτων, είτε αυτά αφορούν κατοικίες, είτε επαγγελματικά κτίρια, που από τα απλά χαρακτηριστικά του παρελθόντος πέρασαν σταδιακά σε κατασκευές με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
Αν γυρίσει κανείς πίσω το ρολόι του χρόνου, στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, όταν η χώρα και το σύνολο της κοινωνίας προσπαθούσαν να αποτινάξουν τις στάχτες της καταστροφής και να χτίσουν βήμα-βήμα μια νέα ζωή, οι απαιτήσεις ήταν ελάχιστες. Οσο τα χρόνια περνούσαν η Ελλάδα άρχιζε να μπαίνει σε μια αναπτυξιακή πορεία, με τους πολίτες να κατακτούν σταδιακά ένα βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο. Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της αγοράς, κατά τη μακρά φάση της ανοικοδόμησης γεννήθηκαν εκατοντάδες επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών, ειδών υγιεινής και παρεμφερών προϊόντων. Ηδη από τη δεκαετία του ’60, κυρίως όμως από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν η χώρα εισερχόταν σε μια φάση ουσιαστικού εκδημοκρατισμού, εντονότερης ανάπτυξης και αυξημένων εισοδημάτων, η ελληνική κοινωνία κυνήγησε το όνειρο μιας πιο άνετης διαβίωσης με βάση και τα ξένα πρότυπα.
