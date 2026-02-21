To stοry της «Λακιώτης»: Η διαδρομή από το Περιστέρι στο The Ellinikon και σε εμβληματικά ξενοδοχειακά project

Με διαδρομή από το 1978, η εταιρεία αποτελεί την κορυφαία στον κλάδο της με παρουσία σε πολλά μεγάλα έργα - Τι δηλώνουν ο ιδρυτής και επικεφαλής της Ευάγγελος Λακιώτης και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Λακιώτης