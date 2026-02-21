Το Χόλιγουντ ξανά στην Ελλάδα: Το σχέδιο που φέρνει μεγάλα έσοδα από τον κινηματογράφο (pics)
Το Χόλιγουντ ξανά στην Ελλάδα: Το σχέδιο που φέρνει μεγάλα έσοδα από τον κινηματογράφο (pics)
Η Ελλάδα ξανά στο χάρτη των μεγάλων διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών με τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα - Το ΕΚΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί διεθνείς παραγωγές υψηλού προφίλ για γυρίσματα στην Ελλάδα καθώς ο κλάδος αποφέρει ένα δισ. ευρώ στην εγχώρια οικονομία
Τα γυρίσματα της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής του superstar Μπραντ Πιτ σε Αθήνα και Yδρα είναι σε εξέλιξη και βάζουν ξανά τη χώρα μας στο χάρτη των μεγάλων διεθνών παραγωγών. Eναν χρόνο μετά τη μεγάλη παραγωγή για την «Οδύσσεια» του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν (κεντρική φωτο), η Ελλάδα μπαίνει ξανά στο… κάδρο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνονται και άλλα διεθνή projects. Το ενδιαφέρον μάλιστα δεν περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς εταιρείες παραγωγής από Ινδία και Κίνα έχουν κάνει τις πρώτες επαφές επί ελληνικού εδάφους.
Πίσω από αυτή τη διεθνή κινητικότητα εξελίσσεται μια συνειδητή μετατόπιση στρατηγικής. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), κατόπιν εντολής του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει καταρτίσει πενταετές σχέδιο για τον οπτικοακουστικό τομέα με στόχο να φύγει ο κλάδος από τη λογική των ετήσιων αποσπασματικών αποφάσεων και να αποκτήσει προβλεψιμότητα, συνέχεια και βάθος. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στις παραγωγές, εγχώριες και ξένες, να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου.
