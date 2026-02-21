Το Χόλιγουντ ξανά στην Ελλάδα: Το σχέδιο που φέρνει μεγάλα έσοδα από τον κινηματογράφο (pics)

Η Ελλάδα ξανά στο χάρτη των μεγάλων διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών με τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα - Το ΕΚΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί διεθνείς παραγωγές υψηλού προφίλ για γυρίσματα στην Ελλάδα καθώς ο κλάδος αποφέρει ένα δισ. ευρώ στην εγχώρια οικονομία