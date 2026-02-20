Air Force One όπως… Trump Tower – H χρυσή πινελιά του Ντόναλντ Τραμπ (pic)
Air Force One όπως… Trump Tower – H χρυσή πινελιά του Ντόναλντ Τραμπ (pic)
Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τα χρώματα του Air Force One σε χρυσό, κόκκινο και μπλε - Αντίστοιχη επιλογή είχε γίνει και στο ιδιωτικό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδεψε ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, γνωστό συχνά ως «Trump Force One»
Η εικόνα του Air Force One παραμένει αμετάβλητη επί δεκαετίες, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προσθέσει τη δική του, χαρακτηριστικά χρυσή, αισθητική σφραγίδα και στον προεδρικό στόλο, όπως έχει ήδη πράξει στον Λευκό Οίκο.
Το εμβληματικό αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος αποκτά νέο εξωτερικό σχεδιασμό, στον οποίο κυριαρχεί το χρυσό — μία από τις αγαπημένες αποχρώσεις του Τραμπ, που έχει χρησιμοποιήσει τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στα ξενοδοχεία του αλλά και στο Trump Tower.
