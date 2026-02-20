Air Force One όπως… Trump Tower – H χρυσή πινελιά του Ντόναλντ Τραμπ (pic)

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τα χρώματα του Air Force One σε χρυσό, κόκκινο και μπλε - Αντίστοιχη επιλογή είχε γίνει και στο ιδιωτικό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδεψε ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, γνωστό συχνά ως «Trump Force One»