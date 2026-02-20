10 εμπειρίες για το τριήμερο της Αποκριάς

Το τριήμερο της Αποκριάς δεν είναι μόνο αλευρομουτζούρωμα και χαρταετοί. Είναι μια σπάνια ευκαιρία, να κάνετε αυτά που αναβάλετε. Μια απόδραση που δεν απαιτεί βαλίτσα, μια έκθεση που την έχετε προσπεράσει τρεις φορές, ένα εστιατόριο για το οποίο μιλάτε εδώ και εβδομάδες. Disco στο Γκάζι, ψαρόσουπα στο Νέο Ψυχικό, αμπελώνες στο Κιάτο και αλεύρι σε όλο σας το πρόσωπο στο Γαλαξίδι.10 εμπειρίες για το τριήμερο της ΑποκριάςAtelier Papaioannou: Η υψηλή ψαροφαγική τέχνη μετακομίζει στο Νέο ΨυχικόΗ μετακίνηση του Atelier Papaioannou από τη Στοά Σπυρομήλιου στην οδό Δημητρίου Βασιλείου στο Νέο Ψυχικό, αποδείχθηκε μια στρατηγική κίνηση «ρουά ματ». Στον χώρο που γνωρίσαμε το Maison Colette, η S-One Hospitality και ο Γιώργος Παπαϊωάννου δημιούργησαν ένα καταφύγιο αστικής κομψότητας με λιτές γραμμές και ζεστή ατμόσφαιρα. Εδώ, η θαλασσινή πρώτη ύλη συναντά μια προσέγγιση πιο δημιουργική και πιο bistrot. Ο σεφ Κωνσταντίνος Παππάς παρουσιάζει μια ώριμη κουζίνα, δίνοντας έμφαση στις υφές και τις βαθιές σάλτσες. Μη χάσετε την εμβληματική ψαρόσουπα, -ίσως την κορυφαία στην Αθήνα- αλλά και την ωμή παλαμίδα με ζυμωμένη ντομάτα. Με τη σφραγίδα ενός ονόματος-εγγύηση, το Atelier γεμίζει το κενό της high-end ψαροφαγίας στα Βόρεια Προάστια, προσφέροντας παράλληλα έναν εξαιρετικό prive χώρο στον όροφο για πιο ιδιαίτερες συναντήσεις.Δημητρίου Βασιλείου 14, Νέο Ψυχικό. Κόστος: €90 – €130 ανά άτομο10 εμπειρίες για το τριήμερο της ΑποκριάςH walk-in κάβα του Osteria GrecaΜονοήμερη στους αμπελώνας της ΚορινθίαςΑν αναζητάτε έναν λόγο για μια μονοήμερη εξόρμηση που συνδυάζει τοπίο και υψηλή γεύση, το Οινοποιείο Παπαργυρίου στον Λαλιώτη Κορινθίας είναι ο προορισμός σας. Εκεί, η οικογένεια Παπαργυρίου έχει στήσει την Osteria Greca, ένα εστιατόριο που στεγάζεται στον πρώτο όροφο του οινοποιείου και προσφέρει μια σπάνια εμπειρία οινοτουρισμού. Με ρουστίκ αισθητική και θέα που παραπέμπει σε Τοσκάνη, ο σεφ Γιώργος Αντωνέλλος δημιουργεί πιάτα που υμνούν την εντοπιότητα και την εποχικότητα, «παντρεύοντας» την ελληνική παράδοση με ευρωπαϊκές επιρροές.Η εμπειρία απογειώνεται με την εντυπωσιακή walk-in κάβα, όπου ο Γιάννης Παπαργυρίου έχει συγκεντρώσει πάνω από 120 ετικέτες, όχι μόνο δικές του, αλλά και κορυφαίες επιλογές από τον διεθνή αμπελώνα. Το μενού, πλούσιο σε ένταση, περιλαμβάνει «δυνατά» πιάτα όπως ο λαχανοντολμάς «φαρσί» με κόκκινη σάλτσα, τα φίνα γαρδουμπάκια φρικασέ από αρνάκι γάλακτος και την πληθωρική κρεατόπιτα με σάλτσα κρασιού, που κρύβει μέσα της μοσχάρι, χοιρινό και πάπια. Για τους λάτρεις των ιδιαίτερων γεύσεων, η τραγομακαρονάδα καπαμά και το πρόβατο ξηράς ωρίμανσης στα κάρβουνα αποτελούν εμπειρίες από μόνα τους. Κλείστε το γεύμα σας με το ψητό μήλο Μαρκασίου, γεμιστό με καρύδι, σταφίδες, και σάλτσα καραμέλας.Λαλιώτης Κορινθίας (10 χλμ. από το Κιάτο), τηλ. 6944 511107.Ωράριο: Σάββατο μεσημέρι-βράδυ, Κυριακή μεσημέρι. Κόστος: €35 – €45 ανά άτομο (χωρίς κρασί).

10 εμπειρίες για το τριήμερο της Αποκριάςwww.citronne.comΜαρία Οικονομοπούλου: Μια αναδρομική ματιά στο «All Included» της Citronne GalleryΣτον 4ο όροφο μιας κλασικής πολυκατοικίας του ’60 στο Κολωνάκι, η Citronne Gallery φιλοξενεί μια έκθεση που λειτουργεί ως προσωπικό και κοινωνικό ημερολόγιο. Η αναδρομική παρουσίαση του έργου της Μαρίας Οικονομοπούλου, υπό τον τίτλο «All Included», προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια εσωτερική διαδρομή γεμάτη αυτοβιογραφικές αναφορές και προβληματισμούς για τη θέση του ατόμου μέσα στο σύνολο. Η εικαστικός εξερευνά με ευαισθησία την έννοια της «ένταξης» σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις, μετατρέποντας την τέχνη σε ένα πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τους κοινωνικούς περιορισμούς. Μέσα από την εξέλιξη της δουλειάς της, η Οικονομοπούλου, μας υπενθυμίζει ότι η συνύπαρξη με τον «άλλο» είναι μια διαρκής, ουτοπική αλλά αναγκαία διαδικασία. Μια στάση στην Πατριάρχου Ιωακείμ που προσφέρει τροφή για σκέψη στην καρδιά της πόλης.Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι. Έως 28/2. Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πεμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σαβ. 11:00-16:00. Είσοδος: Ελεύθερη10 εμπειρίες για το τριήμερο της Αποκριάςwww.gazarte.grStudio 54 στο Γκάζι: Carnival Party στο Roof Stage του GazarteΑυτή την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, η ταράτσα του Gazarte μεταμορφώνεται στον απόλυτο ναό της disco, αναβιώνοντας τη λάμψη και την ατμόσφαιρα του θρυλικού Studio 54. Είναι η ιδανική πρόταση για το κλείσιμο της Αποκριάς, με την πόλη στο πιάτο και έναν ρυθμό που δεν σε αφήνει να καθίσεις. Το σύνθημα για χορό δίνουν ζωντανά οι “The Swingin’ Cats” με την αστείρευτη ενέργειά τους, ενώ τη σκυτάλη παίρνει ο DJ JJ Pallis στα decks. Ετοιμάστε τα glitter, τα φτερά και τις παγιέτες σας, καθώς το dress code απαιτεί αυθεντική disco διάθεση. Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, κέφι και νοσταλγία σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Αθήνας.Βουτάδων 34, Γκάζι. Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Οι πόρτες ανοίγουν: 21:0010 εμπειρίες για το τριήμερο της ΑποκριάςΔήμος Αθηναίων/Facebook«17 Κήποι»: Μια πράσινη καλλιτεχνική όαση στο Κέντρο ΤεχνώνΣτο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, η έκθεση «17 Κήποι» προσφέρει μια διαφορετική ανάγνωση του αστικού και φυσικού τοπίου. Δεκαεπτά καλλιτέχνες προσεγγίζουν την έννοια του κήπου όχι μόνο ως φυσικό χώρο, αλλά ως πεδίο μνήμης, καταφυγίου και κοινωνικής συνύπαρξης. Μέσα από ποικίλα μέσα, από τη ζωγραφική έως τις εγκαταστάσεις, τα έργα συνθέτουν μια «πράσινη» διαδρομή που συνομιλεί με την ιστορικότητα του χώρου και την ανάγκη μας για μια πιο οργανική σχέση με την πόλη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μια βόλτα στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου η τέχνη βγαίνει από το παραδοσιακό πλαίσιο του λευκού τοίχου και γίνεται αφορμή για στοχασμό πάνω στην οικολογία και την ομορφιά που ανθίζει ανάμεσα στο μπετόν. Μια πρόταση που συνδυάζει τον πολιτισμό με την ηρεμία ενός από τους πιο εμβληματικούς ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας (Πάρκο Ελευθερίας). Είσοδος: Ελεύθερη. Παρασκευή: 11:00 – 19:00 | Σάββατο – Κυριακή: 10:00 – 15:0010 εμπειρίες για το τριήμερο της Αποκριάς@ateliernuts/InstagramΒόλτα στον νέο πεζόδρομο του Περιστερίου με στάση στο AtelierΗ πρόσφατη ανάπλαση που συνδέει το Μετρό Περιστέρι με την πλατεία Μπουρναζίου έχει δημιουργήσει έναν υπέροχο πεζόδρομο, την Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία είναι ιδανική για περπάτημα. Πάνω ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή, το Atelier είναι το σημείο που πρέπει να γνωρίζετε. Είναι ένα self-service στέκι που ανοίγει από τις 5 το πρωί και σερβίρει ίσως τον πιο ποιοτικό καφέ της περιοχής, στην πένα και μοσχοβολιστό. Εκτός από τον καφέ, το μαγαζί γεμίζει τα ράφια του με πράγματα που δύσκολα προσπερνάς: μεγάλη ποικιλία από τσάγια Damman, εκλεκτές σοκολάτες, ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και τα περίφημα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Μια στάση εδώ για έναν εσπρέσο στο χέρι και μερικές μπισκοτένιες μπουκιές είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε τη βόλτα σας στην πόλη.Αγίας Παρασκευής 78, Περιστέρι. Τηλέφωνο: 210 577 9922.10 εμπειρίες για το τριήμερο της ΑποκριάςΗ ταινία “A Day, 365 Hours”. Peloponnisos International Doc Film Festival/FacebookΔιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Ένα τριήμερο πολιτισμού στην ΑθήναΑπό τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου, η καρδιά του ντοκιμαντέρ χτυπά στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου μεταφέρει στην Αθήνα, δέκα βραβευμένες ταινίες, με τις εννέα από αυτές να κάνουν την αθηναϊκή τους πρεμιέρα. Με θεματικούς άξονες το περιβάλλον, την ισότητα και την αλληλεγγύη, το πρόγραμμα υπόσχεται συγκλονιστικές αφηγήσεις από τους αγώνες των Σάμι στη Νορβηγία μέχρι την ποιητική αντίσταση στη Γάζα. Η εμπειρία εμπλουτίζεται με την παρουσία διεθνών δημιουργών, όπως η Έιλεμ Καφτάν και ο Αμπντουλάχ Χαρούν Ιλχάν, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με το κοινό. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί η προβολή του ντοκιμαντέρ «Daniel», το οποίο θα επενδυθεί ζωντανά με πρωτότυπη μουσική από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Μια σπάνια καλλιτεχνική σύμπραξη που αποδεικνύει τη δύναμη της νέας γενιάς.Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Από 25-27 Φεβρουαρίου. Είσοδος: Ελεύθερη. www.peloponnisosdocfestival.coΓίνετε τουρίστες στην πόλη σας: Staycation στο Brown AcropolΠοιος είπε ότι χρειάζεται να ταξιδέψεte μακριά για να αλλάξεte παραστάσεις; Αυτό το τριήμερο, η πρόταση είναι να δείτε την Αθήνα με άλλο μάτι, κάνοντας check-in στο Brown Acropol στην ανανεωμένη Ομόνοια. Η διαμονή στα Deluxe Balcony δωμάτια προσφέρει την τέλεια vintage ατμόσφαιρα με σύγχρονες ανέσεις: από vinyl multi-players για να ακούτε τους δίσκους σας και trolley bars, μέχρι μηχανές Nespresso για το πρώτο καφεδάκι στο μπαλκόνι. Η εμπειρία του να ξυπνάς στην καρδιά του κέντρου, να απολαμβάνεις το vibe της πόλης από ψηλά και να περιπλανιέσαι στα στενά της Αθήνας χωρίς το άγχος της επιστροφής στο σπίτι, είναι η απόλυτη πολυτέλεια του staycation. Αφεθείτε στη ρετρό αισθητική των Brown Hotels και ανακαλύψτε ξανά τη γοητεία της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας έναν ύπνο σε king size κρεβάτια και ένα αναζωογονητικό walk-in shower.Πειραιώς 1, Ομόνοιαbrownhotels.com/athens/acropolΓαλαξίδι, η εμπειρία του αλευρομουτζουρώματοςΓια μια διαφορετική Καθαρά Δευτέρα, το Γαλαξίδι αποτελεί τον καλύτερο προορισμό. Το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος, που ξεκινά το μεσημέρι στις 14:30, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής σε έναν «αλευροπόλεμο» που καλύπτει όλο το λιμάνι της γραφικής πόλης. Είναι μια γιορτή χαράς και ανατροπής που πρέπει να ζήσετε τουλάχιστον μια φορά. Μετά το γλέντι, απολαύστε θαλασσινούς μεζέδες στα τοπικά ταβερνάκια, όπως ο «Μπεμπέλης» για τα γεμιστά κρεμμύδια, τα παραδοσιακά κελέμια.Θεραπείες αναζωογόνησης στο Sikyon Coast Hotel & Resort στο Ξυλόκαστρο.Sikyon Coast – Last Minute απόδραση τριημέρου στο ΞυλόκαστροΜε την Πάτρα να ασφυκτιά, το Ξυλόκαστρο αποτελεί την πιο έξυπνη εναλλακτική για το τριήμερο, συνδυάζοντας την παραθαλάσσια ηρεμία με την αποκριάτικη παράδοση. Το Sikyon Coast Hotel & Resort, χτισμένο ανάμεσα στο κύμα και το εμβληματικό δάσος του Πευκιά, προσφέρει ένα πακέτο που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και την εντοπιότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θεραπείες αναζωογόνησης και γευστικές διαδρομές που τιμούν την ελληνική ύπαιθρο, ενώ η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται με παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου που εγγυάται κάθαρση και ψυχαγωγία σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα.