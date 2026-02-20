Γιατί όσοι κατέβασαν το OpenClaw λένε ότι άλλαξε η καθημερινή ζωή τους
Γιατί όσοι κατέβασαν το OpenClaw λένε ότι άλλαξε η καθημερινή ζωή τους
Ένα ανοιχτό AI εργαλείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση μας με τον υπολογιστή
Όταν η συζήτηση πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, οι περισσότεροι αναφέρονται σε συστήματα και πλατφόρμες που απλά είτε απαντούν σε ερωτήματα είτε επεξεργάζονται κείμενο. Αλλά το Open Claw (ή Μoltbot, όπως ονομαζόταν μέχρι και πριν λίγο καιρό) θέτει μια διαφορετική ερώτηση: τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν σταματάει σε μια απάντηση ή μια επεξεργασία, αλλά εκτελεί εντολές και χειρίζεται το ίδιο το σύστημα του χρήστη;
Μια ιδέα συναρπαστική και τρομακτική ταυτόχρονα
Το Open Claw δεν είναι ένα απλό chatbot που περιορίζεται σε κείμενο. Από τη στιγμή που τεθεί σε λειτουργία μπορεί να εκτελέσει εντολές λειτουργικού συστήματος, να αυτοματοποιήσει εργασίες, να χειριστεί εφαρμογές, να στείλει μηνύματα, μέχρι και να διαχειριστεί επιχειρησιακές εργασίες. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν κανονικό ψηφιακό «γραμματέα», που προσφέρει μια νέα κατηγορία αυτοματοποίησης: Ο βοηθός αυτός δεν περιορίζεται στις προτάσεις, αλλά μπορεί να δράσει. Από την διαχείριση email μέχρι και να κλείσει ραντεβού ή να οργανώσει workflows.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
