Κτήμα Σπυρόπουλος: Eνα disaster story στη Μαντίνεια – Οι οικογενειακές έριδες και η ώρα των πλειστηριασμών

Ο πόλεμος για τον έλεγχο της εταιρείας, η συμφωνία εξυγίανσης που εγκρίθηκε αλλά έπεσε στο κενό, οι ζημίες και ο πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο