Κτήμα Σπυρόπουλος: Eνα disaster story στη Μαντίνεια – Οι οικογενειακές έριδες και η ώρα των πλειστηριασμών
Ο πόλεμος για τον έλεγχο της εταιρείας, η συμφωνία εξυγίανσης που εγκρίθηκε αλλά έπεσε στο κενό, οι ζημίες και ο πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο
Σε δίνη προβλημάτων και χωρίς ορατή έξοδο κινδύνου έχει εισέλθει η εμβληματική οινοποιία «Κτήμα Σπυρόπουλος» μετά την απώλεια του ενός εκ των δύο οινοποιείων της και με προγραμματισμένο το σφυρί για το δεύτερο, όπως αποκάλυψε το newmoney.
Η δυσχερής κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η επιχείρηση και το χρονικό όσων προηγήθηκαν ήρθαν στην επιφάνεια από τα όσα ανάρτησε χθες ο Απόστολος Σπυρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στη διοίκηση, αλλά παραιτήθηκε με εξώδικο από μέλος του Δ.Σ. στις 14 Ιουλίου 2020, διαχωρίζοντας έκτοτε πλήρως τη θέση του. Ο Απόστολος Σπυρόπουλος, είναι γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Εξακολουθεί να κατέχει το 25% των μετοχών της εταιρείας, ενώ είναι εγγυητής όλων των δανείων της επιχείρησης και εμμένει στις καταγγελίες κατά του θείου του Επαμεινώνδα Σπυρόπουλου και της εξαδέλφης του Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στους οποίους επιρρίπτει όλες τις ευθύνες για την σημερινή κατάσταση. Ποια είναι αυτή; Τα χρέη ανέρχονται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε χθες στο protothema.gr, σημειώνοντας πως «μετά τον δεύτερο πλειστηριασμό, οι υπεύθυνοι να είναι σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα, θα στραφώ στη Δικαιοσύνη για διαχειριστικό έλεγχο».
