ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Νέα τάση: Οικογενειακές διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά σε βίλα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα τάση: Οικογενειακές διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά σε βίλα

Τρεις γενιές κάτω από την ίδια στέγη, παππούδες, γονείς, εγγόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη διεθνής τουριστική τάση του 2026 και η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρό της

Νέα τάση: Οικογενειακές διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά σε βίλα
Η Skyscanner, της έδωσε όνομα: Family Miles. Το 31% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να ταξιδέψει με την ευρύτερη οικογένειά του. Δεν είναι μια απλή στατιστική. Είναι η απάντηση μιας κοινωνίας που βγαίνει από χρόνια ψηφιακής απομόνωσης, burnout και αποστάσεων και θέλει να ξαναβρεθεί γύρω από ένα τραπέζι. Το περασμένο καλοκαίρι, μια οικογένεια από τη Γερμανία έκλεισε για τρεις εβδομάδες μια βίλα κοντά στο Ναύπλιο: ογδόντα τετραγωνικά σαλόνι, πέντε υπνοδωμάτια, πισίνα με θέα στον Αργολικό. Μαζί τους ταξίδεψαν οι παππούδες, τα δύο παιδιά τους και τρία εγγόνια. «Δεν θέλαμε άλλο ένα ξενοδοχείο», λένε. «Θέλαμε ένα σπίτι».

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης