Νέα τάση: Οικογενειακές διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά σε βίλα

Τρεις γενιές κάτω από την ίδια στέγη, παππούδες, γονείς, εγγόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη διεθνής τουριστική τάση του 2026 και η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρό της