Νέα τάση: Οικογενειακές διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά σε βίλα
Τρεις γενιές κάτω από την ίδια στέγη, παππούδες, γονείς, εγγόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη διεθνής τουριστική τάση του 2026 και η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρό της
Η Skyscanner, της έδωσε όνομα: Family Miles. Το 31% των ταξιδιωτών παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να ταξιδέψει με την ευρύτερη οικογένειά του. Δεν είναι μια απλή στατιστική. Είναι η απάντηση μιας κοινωνίας που βγαίνει από χρόνια ψηφιακής απομόνωσης, burnout και αποστάσεων και θέλει να ξαναβρεθεί γύρω από ένα τραπέζι. Το περασμένο καλοκαίρι, μια οικογένεια από τη Γερμανία έκλεισε για τρεις εβδομάδες μια βίλα κοντά στο Ναύπλιο: ογδόντα τετραγωνικά σαλόνι, πέντε υπνοδωμάτια, πισίνα με θέα στον Αργολικό. Μαζί τους ταξίδεψαν οι παππούδες, τα δύο παιδιά τους και τρία εγγόνια. «Δεν θέλαμε άλλο ένα ξενοδοχείο», λένε. «Θέλαμε ένα σπίτι».
