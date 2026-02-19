Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες
Κάτω από τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Οι επενδυτές σταθμίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων και περιμένουν την αυριανή αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE
Σε κατοχύρωση μέρους των χθεσινών κερδών (των ισχυρότερων σε βάθος 10 μηνών) προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί εκ νέου στις παρυφές των 2.300 μονάδων.
Οι τράπεζες δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στο ταμπλό, μετά το «άλμα» +5% που κατέγραψαν την Τετάρτη (18/2).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/2), ο ΓΔ κινείται πτωτικά κατά -1,66% και διαπραγματεύεται στις 2.288,86 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.287,89 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.320,80 μονάδες.
Εντυπωσιακό ήταν το χθεσινό rebound του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς κατάφερε να «αναρριχηθεί» κατά +3,3%, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών -4,3% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο. Με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Δείκτης σημείωσε την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 10 μηνών (από το +3,54% της 10ης Απριλίου 2025), ενισχύεται κατά σχεδόν +10% φέτος και κινείται εκ νέου σε θετικό έδαφος εντός του Φεβρουαρίου.
