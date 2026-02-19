ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες

Κάτω από τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Οι επενδυτές σταθμίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων και περιμένουν την αυριανή αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε κατοχύρωση μέρους των χθεσινών κερδών (των ισχυρότερων σε βάθος 10 μηνών) προχωρούν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί εκ νέου στις παρυφές των 2.300 μονάδων.

Οι τράπεζες δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στο ταμπλό, μετά το «άλμα» +5% που κατέγραψαν την Τετάρτη (18/2).

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/2), ο ΓΔ κινείται πτωτικά κατά -1,66% και διαπραγματεύεται στις 2.288,86 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.287,89 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.320,80 μονάδες.

Εντυπωσιακό ήταν το χθεσινό rebound του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς κατάφερε να «αναρριχηθεί» κατά +3,3%, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών -4,3% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο. Με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Δείκτης σημείωσε την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 10 μηνών (από το +3,54% της 10ης Απριλίου 2025), ενισχύεται κατά σχεδόν +10% φέτος και κινείται εκ νέου σε θετικό έδαφος εντός του Φεβρουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης