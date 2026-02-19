Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το ράλι 10μήνου, πιέσεις στις τράπεζες

Κάτω από τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Οι επενδυτές σταθμίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων και περιμένουν την αυριανή αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE