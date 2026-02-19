ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στη ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στη ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο

Στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Διώρυγα Gas ύψους 400 εκατ. ευρώ

Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στη ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2035 του ΔΕΣΦΑ, μετά την απόφαση απένταξης του έργου σύνδεσης του FSRU της Διώρυγα Gas με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 984 εκατ. ευρώ, τελεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 13 Μαρτίου 2026, η οποία και θα κρίνει οριστικά το περιεχόμενό του.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης