Η μάχη του LNG: Πώς φτάσαμε στη ρήξη Motor Oil – ΔΕΣΦΑ για το FSRU στην Κόρινθο
Στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Διώρυγα Gas ύψους 400 εκατ. ευρώ
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2035 του ΔΕΣΦΑ, μετά την απόφαση απένταξης του έργου σύνδεσης του FSRU της Διώρυγα Gas με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 984 εκατ. ευρώ, τελεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 13 Μαρτίου 2026, η οποία και θα κρίνει οριστικά το περιεχόμενό του.
