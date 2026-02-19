Αντλίες θερμότητας: Πότε λήγει η παράταση για τις αιτήσεις
Αντλίες θερμότητας: Πότε λήγει η παράταση για τις αιτήσεις
Παρατείνεται το πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, με στόχο ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και στήριξη περισσότερων δικαιούχων νοικοκυριών
Χρονικό περιθώριο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επεκτείνοντας την προθεσμία του προγράμματος ενίσχυσης για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
Η δράση «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» συνιστά παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αξιοποιώντας κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).
Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη των νοικοκυριών για αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες, οικολογικές επιλογές, δίνοντας προτεραιότητα στις αντλίες θερμότητας και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
