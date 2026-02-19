Γιατί οι μεγάλες εταιρείες αλλάζουν CEO σε ρυθμούς ρεκόρ
Γιατί οι μεγάλες εταιρείες αλλάζουν CEO σε ρυθμούς ρεκόρ
Ρεκόρ αποχωρήσεων, μικρότερες θητείες και μια νέα γενιά στελεχών στο τιμόνι των πολυεθνικών
H θέση του CEO στις μεγάλες εταιρείες έμοιαζε για δεκαετίες με «κληρονομικό» δικαίωμα. Αν κάποιος έφτανε σ’ αυτή, έφευγε πάντα με τη θέλησή του ή με συνταξιοδότηση. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι συνθήκες στα ανώτατα σκαλοπάτια της επιχειρηματικής εξουσίας έχουν αλλάξει. Αντί για σταθερότητα και μακροχρόνιες θητείες, τα μεγάλα γραφεία των CEO στις εταιρείες μοιάζουν να βρίσκονται σε ένα συνεχές ρεύμα αλλαγής προς το νεότερο: Στην κορυφή, πλέον, φτάνουν άνθρωποι με μικρότερη ηλικία, μικρότερη εμπειρία και πολύ λιγότερο «παραδοσιακή» διαδρομή.
Το 2025 ήταν χρονιά‑ορόσημο για την εναλλαγή διευθύνοντων συμβούλων στις δημόσιες εταιρείες στις ΗΠΑ. Σε ένα δείγμα 1.500 μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων, περίπου μία στις εννέα κορυφαίες θέσεις άλλαξε χέρια μέσα στη χρονιά. Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν καταγραφεί με αυτόν τον ρυθμό τουλάχιστον από το 2010. Τα ονόματα που προσελκύουν τα βλέμματα δεν είναι απλώς πολλά, αλλά δείχνουν και μια τάση προς τις νέες ηλικίες. Ο μέσος όρος ηλικίας των νέων διευθύνοντων συμβούλων έχει πέσει γύρω στα 54 χρόνια, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και πάνω από το 80% αυτών είναι νέοι στην ηγεσία μεγάλων δημόσιων εταιρειών χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην κορυφαία θέση.
