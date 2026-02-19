Ακίνητα: Στα ύψη η ζήτηση για γραφεία – Deals άνω του μισού δισ.
Τι έδειξαν τα τα στοιχεία από την εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius για το δ’ τρίμηνο του 2025
Με ισχυρές επιδόσεις τόσο στο κομμάτι της απορρόφησης όσο και σε επενδυτικό επίπεδο έκλεισε το 2025 για την ελληνική αγορά γραφείων με το μεγάλο deal της Prodea Ιnvestments ΑΕΕΑΠ να κυριαρχεί από πλευράς όγκου.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία από την εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius για το δ’ τρίμηνο του 2025, η συνολική απορρόφηση στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων σε ό,τι έχει να κάνει με γραφειακούς χώρους έφτασε τα 56.000 τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 11% σε τριμηνιαία βάση και 25% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, η απορρόφηση από την αρχή του έτους από εταιρείες που μετακινήθηκαν σε νέα γραφεία ανήλθε σε 170.000 τ.μ., επίπεδα σχεδόν αντίστοιχα με αυτά του 2024. Η έντονη δραστηριότητα στο κλείσιμο της χρονιάς αποτυπώνει ουσιαστικά και τη συσσωρευμένη ζήτηση του προηγούμενου διαστήματος, καθώς πολλοί χρήστες προχώρησαν σε συναλλαγές που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα εντός του έτους, με κυρίαρχους τους κλάδους των υπηρεσιών, της τεχνολογίας, μέσων και τηλεπικοινωνιών, ενώ ουσιαστική ήταν και η συμβολή του δημόσιου τομέα.
