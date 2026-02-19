«Κτήμα Σπυρόπουλου»: Άλλαξε χέρια το οινοποιείο στη Μαντίνεια
Τι ακολουθεί για την εμβληματική οινοποιία της Αρκαδίας - Τι «κλήρωσε» στους πλειστηριασμούς, ποια ακίνητα πέρασαν σε νέους ιδιοκτήτες και ποια έμειναν στα αζήτητα
Άγονοι κατέληξαν οι περισσότεροι από τους 730 περίπου πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Υπήρξαν βέβαια και αρκετές εξαιρέσεις, με κυριότερη το οινοποιείο της «Κτήμα Σπυρόπουλος» στη Μαντίνεια.
Ο πλειστηριασμός στρεφόταν σε βάρος της εταιρείας «Αγροτοβιομηχανική Οινοποιητική Αρκαδίας Α.Ε.» («Αρκάς Α.Ε.»), και αφορούσε το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε δύο αγροτεμάχια εμβαδού 3.325,75 τ.μ. και 5.863,02 τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «Γκορτσούλι» Αρτεμισίου του Δήμου Μαντινείας Αρκαδίας.
Τα δύο αγροτεμάχια, τα οποία αποκτήθηκαν από την εταιρεία το 1988, αποτελούν ενιαίο ακίνητο πάνω στο οποίο υπάρχει εργοστάσιο οινοποιίας με συνολική επιφάνεια κτηρίων 1498,78 τ.μ., υπόστεγα με επιφάνεια 207,85 τ.μ. και υπόγειο με επιφάνεια 807,68 τ.μ.
