Αργύρης Σαλιαρέλης: Ματαιώθηκε στον… αέρα το σφυρί για τον «Πύργο» του στην Αίγινα
Ο πλειστηριασμός φάνηκε να ξεκίνησε κανονικά σήμερα το πρωί, αλλά στην πορεία η διαδικασία ματαιώθηκε- Η πλούσια ιστορία του ακινήτου και του…ιδιοκτήτη του
Τη… γλίτωσε τελικά ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, παραμένοντας, κατά τα φαινόμενα, στα χέρια του πρώην «βασιλιά των ρουμπινιών» και για ένα διάστημα βασικού μετόχου του Ολυμπιακού. Το σπάνιο αυτό ακίνητο είχε προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2026 και όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως «έτοιμος προς διενέργεια».
Πράγματι, σήμερα το πρωί και ώρα 10 εμφανίστηκε ως «ανοιχτός» που σημαίνει ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία η οποία θα ολοκληρωνόταν στις 12, δηλαδή μετά από 2 ώρες. Στην πορεία όμως και μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος η ένδειξη άλλαξε σε «Ματαιωμένος». Με άλλα λόγια, στο παρασκήνιο είχε βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση μεταξύ του Α. Σαλιαρέλη και του επισπεύδοντος, τέτοια μάλιστα ώστε το σφυρί να μην οδηγηθεί σε αναστολή, όπως είχε ήδη συμβεί μια φορά στο παρελθόν, αλλά σε ματαίωση, δηλαδή σε «μόνιμη»,- κατά το…ορατό μέλλον βέβαια-, απομάκρυνση της απειλής…
