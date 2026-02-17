Ταμιευτήρες και υδροηλεκτρικά: Σε υψηλά επίπεδα τα υδατικά αποθέματα της χώρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμιευτήρες και υδροηλεκτρικά: Σε υψηλά επίπεδα τα υδατικά αποθέματα της χώρας

Οι έντονες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα υδάτινα αποθέματα κοντά στις 2.700 GWh, αυξάνοντας τη συμβολή των υδροηλεκτρικών, περιορίζοντας το κόστος και ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος

Κάθε νέα εβδομάδα επιβεβαιώνει τη βελτίωση στην εικόνα των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα – και κυρίως του Φεβρουαρίου – έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τους ταμιευτήρες.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τα αποθέματα προσεγγίζουν πλέον τις 2.700 GWh, επίπεδο αισθητά υψηλότερο σε σχέση τόσο με τα μέσα Ιανουαρίου όσο και με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

