Ταμιευτήρες και υδροηλεκτρικά: Σε υψηλά επίπεδα τα υδατικά αποθέματα της χώρας

Οι έντονες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα υδάτινα αποθέματα κοντά στις 2.700 GWh, αυξάνοντας τη συμβολή των υδροηλεκτρικών, περιορίζοντας το κόστος και ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος