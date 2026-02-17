Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για slow travel
Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για slow travel
Κατακτά τη δεύτερη θέση
Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σκόπελος (https://www.instagram.com/VisitSkopelosIsland), καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς που προτείνεται να επισκεφθεί κανείς το 2026 για «slow travel», σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό blog Just One For The Road.
Στο σχετικό δημοσίευμα, η Σκόπελος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και παρουσιάζεται ως ένας πολύπλευρος ελληνικός νησιωτικός προορισμός που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και προσφέρει μια εμπειρία ποιοτικών διακοπών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μοναδική φυσική ομορφιά του νησιού με τα καταπράσινα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τις κρυστάλλινες παραλίες και το αρμονικό τοπίο που συνδυάζει βουνό και δαντελωτή ακτογραμμή.
Το άρθρο επισημαίνει ότι η Σκόπελος «κινείται στον σωστό βηματισμό» και δεν ακολουθεί τον ρυθμό δημοφιλών μαζικών προορισμών, αλλά ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και την ισορροπία που προσφέρει στον επισκέπτη συνδυαστικά με τη διασκέδαση, τη χαλάρωση και τη μουσική κάθε είδους.
Επίσης, γίνεται αναφορά στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, στο παραδοσιακό λιμάνι, στα βυζαντινά εκκλησάκια και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν μια εμπειρία γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας. Παράλληλα, τονίζεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα που απέκτησε η Σκόπελος μέσα από τα γυρίσματα της ταινίας “Mamma Mia!”, χωρίς ωστόσο αυτό να αλλοιώνει τον ήπιο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο διαβάζεται από επαγγελματίες του τουρισμού και έχει βραβευθεί πρόσφατα στην Μ. Βρετανία ως Best Emerging Travel Blog. Ο δημιουργός του που επισκέφτηκε την Σκόπελο μετά από πρόσκληση του Δήμου έχει επίσης διακριθεί ως Travel Blogger & Writer of the Year in UK.
