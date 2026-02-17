Επιτόκια, μερίσματα και πολιτική: Tα αγκάθια του τραπεζικού κλάδου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Επιτόκια, μερίσματα και πολιτική: Tα αγκάθια του τραπεζικού κλάδου

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις και γενναιόδωρα μερίσματα, με την πορεία επιτοκίων και πιθανές αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ να καθορίζουν τις προοπτικές του κλάδου

Επιτόκια, μερίσματα και πολιτική: Tα αγκάθια του τραπεζικού κλάδου
Ειρήνη Σακελλάρη

Οι εξελίξεις δείχνουν ραγδαίες στον τραπεζικό κλάδο της γηραιάς ηπείρου. Και ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων και των ελληνικών τραπεζών, το επενδυτικό κομμάτι είναι εκείνο που στην παρούσα φάση συγκεντρώνει τα βλέμματα. Θα διατηρήσουν οι τράπεζες τα τόσο υψηλά μερίσματα; Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των επιτοκίων.

Μια καινούρια μεταβλητή βλέπει το φως της δημοσιότητας η οποία έχει να κάνει με πιθανές πρόωρες αλλαγές στο board της ΕΚΤ υπό τον φόβος μιας απρόβλεπτης πολιτικής εξέλιξης στη Γαλλία που θα δημιουργούσε κλίμα με άνοδο της ακροδεξιάς και επιλογές περίεργες σε ότι αφορά την εκπροσώπηση στον συγκεκριμένο φορέα.

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Μετοχές όπως της Société Générale της Commerzbank της Banco Santander της ABN Amro και της Deutsche Bank κατέγραψαν θεαματικές αποδόσεις, αντανακλώντας μια βαθιά αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα μετά από περισσότερο από μία δεκαετία υποαπόδοσης. Εννοείται πως η κεφαλαιοποίηση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο για τις συστημικές τράπεζες και όχι μόνον έσπασε κάθε ρεκόρ με ανόδους που ξεπέρασαν το 100%.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης