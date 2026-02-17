Επιτόκια, μερίσματα και πολιτική: Tα αγκάθια του τραπεζικού κλάδου

Οι εξελίξεις δείχνουν ραγδαίες στον τραπεζικό κλάδο της γηραιάς ηπείρου. Και ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων και των ελληνικών τραπεζών, το επενδυτικό κομμάτι είναι εκείνο που στην παρούσα φάση συγκεντρώνει τα βλέμματα. Θα διατηρήσουν οι τράπεζες τα τόσο υψηλά μερίσματα; Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των επιτοκίων.



Μια καινούρια μεταβλητή βλέπει το φως της δημοσιότητας η οποία έχει να κάνει με πιθανές πρόωρες αλλαγές στο board της ΕΚΤ υπό τον φόβος μιας απρόβλεπτης πολιτικής εξέλιξης στη Γαλλία που θα δημιουργούσε κλίμα με άνοδο της ακροδεξιάς και επιλογές περίεργες σε ότι αφορά την εκπροσώπηση στον συγκεκριμένο φορέα.



Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Μετοχές όπως της Société Générale της Commerzbank της Banco Santander της ABN Amro και της Deutsche Bank κατέγραψαν θεαματικές αποδόσεις, αντανακλώντας μια βαθιά αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα μετά από περισσότερο από μία δεκαετία υποαπόδοσης. Εννοείται πως η κεφαλαιοποίηση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο για τις συστημικές τράπεζες και όχι μόνον έσπασε κάθε ρεκόρ με ανόδους που ξεπέρασαν το 100%.

