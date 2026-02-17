Οι 5 κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορεί να σωθούν από την επέλαση της ΑΙ
Οι 5 κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορεί να σωθούν από την επέλαση της ΑΙ
Το 99% των θέσεων εργασίας μπορεί να εξαφανιστεί από την ΑΙ σύμφωνα με ειδικό επιστήμονα που έχει εμβαθύνει στο θέμα
Δυσοίωνο είναι το μέλλον για σχεδόν όλα τα επαγγέλματα από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον ειδικό στην Επιστήμη Πληροφορικής, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Λουίσβιλ και συγγραφέα, Ρόμαν Γιαμπόλσκι. Ο Λετονός επιστήμονας -γνωστός για τη μελέτη του σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον κυβερνοχώρο- εκτιμά ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι πιθανό να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα χρόνια.
Μιλώντας στην εκπομπή Diary of a CEO, ο Γιαμπόλσκι προέβλεψε ότι η πλειονότητα των επαγγελμάτων θα αυτοματοποιηθεί και τόνισε ότι «δεν υπάρχει plan B». Αναφερόμενος ειδικά στους επαγγελματίες οδηγούς, ο ειδικός εξήγησε ότι τη στιγμή που ήδη κυκλοφορούν οχήματα αυτόνομης οδήγησης, οι εργαζόμενοι στο χώρο δεν θα έχουν δυνατότητα απορρόφησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επιστήμονας επισημαίνει πως τα επίπεδα ανεργίας που θα καταγραφούν «δεν θα τα έχουμε ξαναδεί». Όπως είπε, «δεν υπάρχει εργασία που να μην μπορεί να αυτοματοποιηθεί» και τόνισε ότι «αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Όλες οι εφευρέσεις που είχαμε προηγουμένως ήταν ένα είδος εργαλείου για να κάνουμε κάτι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μιλώντας στην εκπομπή Diary of a CEO, ο Γιαμπόλσκι προέβλεψε ότι η πλειονότητα των επαγγελμάτων θα αυτοματοποιηθεί και τόνισε ότι «δεν υπάρχει plan B». Αναφερόμενος ειδικά στους επαγγελματίες οδηγούς, ο ειδικός εξήγησε ότι τη στιγμή που ήδη κυκλοφορούν οχήματα αυτόνομης οδήγησης, οι εργαζόμενοι στο χώρο δεν θα έχουν δυνατότητα απορρόφησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επιστήμονας επισημαίνει πως τα επίπεδα ανεργίας που θα καταγραφούν «δεν θα τα έχουμε ξαναδεί». Όπως είπε, «δεν υπάρχει εργασία που να μην μπορεί να αυτοματοποιηθεί» και τόνισε ότι «αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Όλες οι εφευρέσεις που είχαμε προηγουμένως ήταν ένα είδος εργαλείου για να κάνουμε κάτι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα