Η ιστορική στροφή της Gen Z: Επενδύουν στo Χρηματιστήριo, δεν αγοράζουν δικό τους ακίνητο
Το «ελληνικό όνειρο» της ιδιοκατοίκησης μεταλλάσσεται σε ψηφιακό
Με τις τιμές των ακινήτων στα ύψη και την πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, η Gen Z και οι Millennials στην Ελλάδα αναζητούν την οικονομική τους ανεξαρτησία, προτάσσοντας τη ρευστότητα και τις αφορολόγητες αποδόσεις έναντι των «βαριών» φόρων των ακινήτων.
Για δεκαετίες, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ασφάλειας για τη μέση οικογένεια, ειδικά στην Ελλάδα της «αντιπαροχής» και της κοινωνικής καταξίωσης μέσω των ακινήτων. Ωστόσο, το 2026 η εξίσωση έχει αλλάξει δραματικά. Η εκρηκτική άνοδος των τιμών των ακινήτων, σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, δεν έχει απλώς αποκλείσει μια ολόκληρη γενιά από την αγορά στέγης αλλά έχει πυροδοτήσει μια ιστορική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται και δημιουργούν πλούτο. Αντί για «τούβλα και λάσπη», οι Millennials και η Gen Z «παντρεύονται» πλέον το χρηματιστήριο, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία, τη ρευστότητα και την άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
