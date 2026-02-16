Ιστορικά παλάτια και αστικά καταφύγια: Τα νέα ξενοδοχεία του 2026
Ιστορικά παλάτια και αστικά καταφύγια: Τα νέα ξενοδοχεία του 2026
Η νέα γενιά luxury hospitality επαναπροσδιορίζει το πού -και πώς- ταξιδεύουμε
Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά ορόσημο για τη διεθνή ξενοδοχειακή σκηνή. Μεγάλα ονόματα του luxury hospitality, ανερχόμενα lifestyle brands και ιστορικά κτίρια που αποκτούν νέα ζωή συνθέτουν ένα παγκόσμιο μωσαϊκό φιλοξενίας, όπου η αρχιτεκτονική αφήγηση, η ευεξία, η γαστρονομία και η αυθεντική εμπειρία προηγούνται της απλής διαμονής.
Από το Λονδίνο μέχρι τη σαβάνα της Ζάμπια και από τις ταράτσες της Ρώμης έως τις ζούγκλες της Ταϊλάνδης, αυτά είναι τα openings που αξίζει να μπουν στο ραντάρ κάθε κοσμοπολίτη ταξιδιώτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Από το Λονδίνο μέχρι τη σαβάνα της Ζάμπια και από τις ταράτσες της Ρώμης έως τις ζούγκλες της Ταϊλάνδης, αυτά είναι τα openings που αξίζει να μπουν στο ραντάρ κάθε κοσμοπολίτη ταξιδιώτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα