Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ιστορικά παλάτια και αστικά καταφύγια: Τα νέα ξενοδοχεία του 2026
Ιστορικά παλάτια και αστικά καταφύγια: Τα νέα ξενοδοχεία του 2026

Η νέα γενιά luxury hospitality επαναπροσδιορίζει το πού -και πώς- ταξιδεύουμε

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά ορόσημο για τη διεθνή ξενοδοχειακή σκηνή. Μεγάλα ονόματα του luxury hospitality, ανερχόμενα lifestyle brands και ιστορικά κτίρια που αποκτούν νέα ζωή συνθέτουν ένα παγκόσμιο μωσαϊκό φιλοξενίας, όπου η αρχιτεκτονική αφήγηση, η ευεξία, η γαστρονομία και η αυθεντική εμπειρία προηγούνται της απλής διαμονής.

Από το Λονδίνο μέχρι τη σαβάνα της Ζάμπια και από τις ταράτσες της Ρώμης έως τις ζούγκλες της Ταϊλάνδης, αυτά είναι τα openings που αξίζει να μπουν στο ραντάρ κάθε κοσμοπολίτη ταξιδιώτη.

