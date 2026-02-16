ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η δύσκολη κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ και τα τρία παιδιά του που θα τη μοιραστούν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δύσκολη κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ και τα τρία παιδιά του που θα τη μοιραστούν

Πώς έχει προβλεφθεί το μοίρασμα του συνόλου της αμύθητης περιουσίας του δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του

Η δύσκολη κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ και τα τρία παιδιά του που θα τη μοιραστούν
Όταν η συζήτηση πηγαίνει στον Γουόρεν Μπάφετ, πιθανότατα το πρώτο που έρχεται στο μυαλό δεν είναι η κληρονομιά που αφήνει στα παιδιά του, αλλά η φήμη του ως ενός από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές που πέρασαν ποτέ από το χρηματιστήριο. Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως το «οραματικό αγόρι από την Όμαχα» έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο σύνθετα, φιλόδοξα και πιεστικά σχέδια διαχείρισης πλούτου που έχει γνωρίσει ο κόσμος. Αυτή δεν είναι μια απλή ιστορία κληρονομιάς, αλλά μια υπόσχεση κοινωνικής δέσμευσης

Ο Μπάφετ δεν θέλει να αφήσει στους απογόνους του απλώς ένα βουνό χρημάτων που θα λιμνάσει στις τράπεζες ή που θα μεταφερθεί από γενιά σε γενιά μέσα από trust funds και φορολογικά κόλπα. Ούτε θέλει μια τυπική «οικογενειακή δυναστεία» με καταπιστεύματα, επιδόματα και αλόγιστες σπατάλες που θα ταίριαζαν σε γαλαζοαίματους. Η κληρονομιά του στα τρία παιδιά του, τη Σούζαν, τον Χάουαρντ και τον Πίτερ, είναι μαζί ευθύνη και ευκαιρία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης