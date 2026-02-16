Η δύσκολη κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ και τα τρία παιδιά του που θα τη μοιραστούν
Η δύσκολη κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ και τα τρία παιδιά του που θα τη μοιραστούν
Πώς έχει προβλεφθεί το μοίρασμα του συνόλου της αμύθητης περιουσίας του δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του
Όταν η συζήτηση πηγαίνει στον Γουόρεν Μπάφετ, πιθανότατα το πρώτο που έρχεται στο μυαλό δεν είναι η κληρονομιά που αφήνει στα παιδιά του, αλλά η φήμη του ως ενός από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές που πέρασαν ποτέ από το χρηματιστήριο. Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως το «οραματικό αγόρι από την Όμαχα» έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο σύνθετα, φιλόδοξα και πιεστικά σχέδια διαχείρισης πλούτου που έχει γνωρίσει ο κόσμος. Αυτή δεν είναι μια απλή ιστορία κληρονομιάς, αλλά μια υπόσχεση κοινωνικής δέσμευσης
Ο Μπάφετ δεν θέλει να αφήσει στους απογόνους του απλώς ένα βουνό χρημάτων που θα λιμνάσει στις τράπεζες ή που θα μεταφερθεί από γενιά σε γενιά μέσα από trust funds και φορολογικά κόλπα. Ούτε θέλει μια τυπική «οικογενειακή δυναστεία» με καταπιστεύματα, επιδόματα και αλόγιστες σπατάλες που θα ταίριαζαν σε γαλαζοαίματους. Η κληρονομιά του στα τρία παιδιά του, τη Σούζαν, τον Χάουαρντ και τον Πίτερ, είναι μαζί ευθύνη και ευκαιρία.
