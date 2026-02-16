Πλειστηριασμοί: Με Σαλιαρέλη, Schwabe Hellas, οινοποιεία, μέχρι και… Νηογνώμονα αυτή η εβδομάδα
Περισσότερα από 1.290 ηλεκτρονικά σφυριά έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή- Οι «επώνυμες» περιπτώσεις και οι τιμές πρώτης προσφοράς
Από όλα έχει η… πλατφόρμα των πλειστηριασμών για αυτή τη βδομάδα. Από δημοφιλείς πύργους και «επώνυμες» περιπτώσεις εταιρειών μέχρι εμβληματικά οινοποιεία ακόμη και…νηογνώμονα.
Σημειώνεται ότι πάνω από 1.290 ηλεκτρονικά σφυριά έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν από την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, για κάθε περίπτωση πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ακόμη και την τελευταία στιγμή, εάν στο μεταξύ έχει ασκηθεί ανακοπή ή έχουν δρομολογηθεί άλλες κινήσεις.
