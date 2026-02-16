Πλειστηριασμοί: Με Σαλιαρέλη, Schwabe Hellas, οινοποιεία, μέχρι και… Νηογνώμονα αυτή η εβδομάδα

Περισσότερα από 1.290 ηλεκτρονικά σφυριά έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή- Οι «επώνυμες» περιπτώσεις και οι τιμές πρώτης προσφοράς