ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Πλειστηριασμοί: Με Σαλιαρέλη, Schwabe Hellas, οινοποιεία, μέχρι και… Νηογνώμονα αυτή η εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Με Σαλιαρέλη, Schwabe Hellas, οινοποιεία, μέχρι και… Νηογνώμονα αυτή η εβδομάδα

Περισσότερα από 1.290 ηλεκτρονικά σφυριά έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή- Οι «επώνυμες» περιπτώσεις και οι τιμές πρώτης προσφοράς

Πλειστηριασμοί: Με Σαλιαρέλη, Schwabe Hellas, οινοποιεία, μέχρι και… Νηογνώμονα αυτή η εβδομάδα
Από όλα έχει η… πλατφόρμα των πλειστηριασμών για αυτή τη βδομάδα. Από δημοφιλείς πύργους και «επώνυμες» περιπτώσεις εταιρειών μέχρι εμβληματικά οινοποιεία ακόμη και…νηογνώμονα.

Σημειώνεται ότι πάνω από 1.290 ηλεκτρονικά σφυριά έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν από την ερχόμενη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, για κάθε περίπτωση πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ακόμη και την τελευταία στιγμή, εάν στο μεταξύ έχει ασκηθεί ανακοπή ή έχουν δρομολογηθεί άλλες κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης