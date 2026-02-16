Δικαστικές αντιπαραθέσεις προάγει η απόφαση για το Νόμο Κατσέλη
Δικαστικές αντιπαραθέσεις προάγει η απόφαση για το Νόμο Κατσέλη
Ποια είναι τα τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν
Πεδίο νέων δικαστικών αντιπαραθέσεων είναι πιθανόν να δημιουργήσει η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη.
Εν αναμονή της απόφασης τα επιτελεία των τραπεζών προετοιμάζονται χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη την πλήρη εικόνα ενώ πολλές είναι και οι συσκέψεις που διενεργούνται στο Υπουργείο με βάση το ίδιο αντικείμενο .
Επί ποδός βρίσκονται τα νομικά επιτελεία του πιστωτικού συστήματος της χώρας, μιας και σε μικρό χρονικό διάστημα θα κληθούν να διευκρινίσουν τις επόμενες ενέργειές τους ως προς την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων του Νόμου Κατσέλη.
