Αθηναϊκή Ριβιέρα: Kατασκευαστικός οργασμός και sold out από τα… μπετά (pics)

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Δεκάδες οικιστικά συγκροτήματα αναπτύσσονται στα νότια προάστια της Αθήνας δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα, με «βαριά ονόματα» και επενδύσεις εκατομμυρίων - Ιδιωτικές βίλες και διαμερίσματα για γερά πορτοφόλια έχουν προπωληθεί σε Ελληνες και ξένους

Σε ένα απέραντο εργοτάξιο έχει μετατραπεί η Αθηναϊκή Ριβιέρα καθώς, πέραν του mega project στο Ελληνικό, δεκάδες έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για νέα οικιστικά συγκροτήματα, τα οποία υπόσχονται να μεταμορφώσουν το παραλιακό μέτωπο. Αυτός ο κατασκευαστικός οργασμός είναι ορατός σε όποιον διέρχεται τη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα και τη Βούλα, αλλά και στις περιοχές πίσω από την παραλιακή ζώνη, με τις περισσότερες και πιο εντυπωσιακές νέες οικοδομές να εντοπίζονται πέριξ του πρώην αεροδρομίου.

