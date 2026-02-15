Αλκοτέστ παντού: Οι Ελληνες πίνουν λιγότερο, βγαίνουν Κυριακή μεσημέρι, επιλέγουν συνοικιακά μπαρ
Αλκοτέστ παντού: Οι Ελληνες πίνουν λιγότερο, βγαίνουν Κυριακή μεσημέρι, επιλέγουν συνοικιακά μπαρ
Η κουλτούρα της διασκέδασης αλλάζει, τα σπίτια φίλων γίνονται τα νέα μπαρ και το ένα ποτό είναι πλέον υπεραρκετό
Κάποτε, η ελληνική έξοδος είχε έναν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως του Σαββάτου ήταν “ιερό”. Κλείναμε τραπέζια, ανοίγαμε μπουκάλια και διασκεδάζαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το αυτοκίνητο, μας περίμενε παρκαρισμένο έξω από το εκάστοτε μαγαζί -συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη για το πώς και σε ποια κατάσταση θα οδηγηθεί πίσω.
