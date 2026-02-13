Ισπανική απόβαση στην Ηλεία: Η εξαγορά της Kyriazis από την El Pinar και τα σχέδια για επέκταση (pics)

Η εξάπλωση της El Pinar στην Ελλάδα, με σταθερή παρουσία από το 1998, το μήνυμα του CEO στους Έλληνες παραγωγούς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνική φράουλα