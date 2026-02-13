Ισπανική απόβαση στην Ηλεία: Η εξαγορά της Kyriazis από την El Pinar και τα σχέδια για επέκταση (pics)
Ισπανική απόβαση στην Ηλεία: Η εξαγορά της Kyriazis από την El Pinar και τα σχέδια για επέκταση (pics)
Η εξάπλωση της El Pinar στην Ελλάδα, με σταθερή παρουσία από το 1998, το μήνυμα του CEO στους Έλληνες παραγωγούς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνική φράουλα
Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική φράουλα, ο ισπανικός κολοσσός El Pinar εξαγόρασε λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, την εταιρεία «Φράουλες Κυριαζής», με έδρα το Βουπράσιο Αχαΐας, στα σύνορα με την Ηλεία. Βέβαια, οι Ισπανοί από τη Σεγκόβια, μόνο άγνωστοι δεν είναι στην ελληνική αγορά, αφού δραστηριοποιούνται σε αυτήν από το 1998, έχοντας κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα. Το newmoney επικοινώνησε με τον CEO Mario Esteban Pascual, που μίλησε για την επόμενη μέρα μετά την εξαγορά της Kyriazis, τα πλάνα για νέα ανοίγματα στις χώρες της Μεσογείου, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες φραουλοπαραγωγούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα