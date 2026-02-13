Είναι επίσημο: Η καφεϊνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Η καφεϊνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

Ποια τα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου από την κατανάλωση καφέ και τσαγιού και γιατί δυσκολεύονται οι ερευνητές

Είναι επίσημο: Η καφεϊνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
Ανήκετε και εσείς στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν λειτουργούν αν δεν πιουν ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί; Καταναλώνετε πάνω από δύο την ημέρα; Μη νιώθετε ενοχές. Αντιθέτως, μπορείτε να συγχαρείτε τον εαυτό σας για την επιλογή σας, καθώς χωρίς να το γνωρίζετε θωρακίζετε την υγεία σας. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of the American Medical Association (JAMA) η κατανάλωση καφέ, αλλά και τσαγιού, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης