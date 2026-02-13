Είναι επίσημο: Η καφεϊνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
Είναι επίσημο: Η καφεϊνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
Ποια τα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου από την κατανάλωση καφέ και τσαγιού και γιατί δυσκολεύονται οι ερευνητές
Ανήκετε και εσείς στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν λειτουργούν αν δεν πιουν ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί; Καταναλώνετε πάνω από δύο την ημέρα; Μη νιώθετε ενοχές. Αντιθέτως, μπορείτε να συγχαρείτε τον εαυτό σας για την επιλογή σας, καθώς χωρίς να το γνωρίζετε θωρακίζετε την υγεία σας. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of the American Medical Association (JAMA) η κατανάλωση καφέ, αλλά και τσαγιού, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα