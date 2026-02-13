Ιωάννης Καποδίστριας: Πώς η Ρωσία τίμησε τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας

Η Ρωσία κυκλοφόρησε επετειακό γραμματόσημο για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, τιμώντας τον ρόλο του ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και κορυφαίου ρώσου διπλωμάτη