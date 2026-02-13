Ιωάννης Καποδίστριας: Πώς η Ρωσία τίμησε τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιωάννης Καποδίστριας: Πώς η Ρωσία τίμησε τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας

Η Ρωσία κυκλοφόρησε επετειακό γραμματόσημο για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, τιμώντας τον ρόλο του ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και κορυφαίου ρώσου διπλωμάτη

Δύο αιώνες και μισό μετά τη γέννησή του, ο Ιωάννης Καποδίστριας επιστρέφει στη δημόσια μνήμη μέσα από έναν μικρό αλλά ισχυρό συμβολισμό: ένα επετειακό ρωσικό γραμματόσημο. Η Ρωσία τιμά την 250ή επέτειο από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του ως υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.

Η έκδοση υπογραμμίζει τη διττή του ταυτότητα – Έλληνας κρατικός ηγέτης και κορυφαίος διπλωμάτης της Αγίας Πετρούπολης – αλλά και τη συμβολή του τόσο στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους μετά το 1821 όσο και στη διαχρονική σύνδεση Ελλάδας και Ρωσίας.

