Ολοι μιλούν για τον θεό του τετραπλού άξελ – Το «χρυσό» μάρκετινγκ πίσω από το παιδί-θαύμα
Ποιος είναι ο Ίλια Μαλίνιν με το «απαγορευμένο» άλμα που ξεσήκωσε το κοινό και ενθουσίασε ακόμα και τον Tζόκοβιτς
Στα μόλις 21 χρόνια ζωής του, ο Ίλια Μαλίνιν έχει ήδη γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. Ο Αμερικανός αθλητής από τη Βιρτζίνια, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν, θεωρείται σήμερα ο πιο επιδραστικός πατινέρ της γενιάς του, πρωτοπορώντας σε τεχνικά σημεία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν ανέφικτα.
Άρχισε να πατινάρει σε μικρή ηλικία, χάρη στους ταλαντούχους γονείς του και Ολυμπιονίκες στο καλλιτεχνικό πατινάζ, Τάτιανα Μαλίνινα και Ρόμαν Σκορνιάκοφ, οι οποίοι του έδειξαν το δρόμο για την επιτυχία. Βέβαια, όταν ήταν παιδί, προτιμούσε να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά ο παππούς του συμβούλευσε τους γονείς του να δείξουν υπομονή, πεπεισμένος ότι θα έρθει η στιγμή που ο μικρός Ίλια θα καταφέρει ακόμα και τριπλά άλματα και δε θα θέλεi να φύγει από το παγοδρόμιο.
