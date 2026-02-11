Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια το ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη (pics)
Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια το ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη (pics)
Μετά από διαδοχικές άγονες προσπάθειες η πολυτελής κατοικία στο Γέρακα πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη-Η τιμή κατακύρωσης και η… Ακρόπολις των οφειλετών
Μετά από διαδοχικές άγονες προσπάθειες το ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη στον Γέρακα βγήκε σήμερα 11/2 στο σφυρί και πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη.
Πρόκειται για μεζονέτα-μονοκατοικία 199,98 τ.μ., που έχει βγει σε πολλαπλούς άγονους πλειστηριασμούς από τον Μάιο του 2025.
