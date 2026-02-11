Πεπτίδια: Φρενίτιδα για το «μαγικό» συστατικό
Βρίσκονται σε καλλυντικά, κρέμες και συμπληρώματα, όμως ολοένα περισσότεροι καταναλωτές γίνονται πειραματόζωα, προμηθευόμενοι πεπτίδια σε ενέσιμη μορφή από τη «γκρίζα αγορά» της Κίνας
Πεπτίδια σε καλλυντικά, σε κρέμες, σε συμπληρώματα διατροφής. Πεπτίδια για το πρόσωπο, τα μαλλιά, το σώμα. Εκατοντάδες διαφορετικά προϊόντα με πεπτίδια κυκλοφορούν στην αγορά που υπόσχονται αντιγήρανση, βαθιά ενυδάτωση, αλλά και αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση, ενίσχυση του μεταβολισμού, μείωση του σωματικού βάρους και συνολική ευεξία.
Τι είναι και σε τι βοηθούν
Τι είναι, όμως, τα πεπτίδια γύρω από τα οποία έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα, με την αγορά -ιδίως στην κοσμετολογία- να αποτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια και να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς; Πρόκειται για μικρές αλυσίδες αμινοξέων, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Ρυθμίζουν ορμονικές διεργασίες, μειώνουν τη φλεγμονή και λειτουργούν ως αγγελιοφόροι ανάμεσα στα κύτταρα, δίνοντας εντολές για αναγέννηση, αποκατάσταση και συντονισμό διαφόρων βιολογικών διεργασιών. Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής νέων μυϊκών πρωτεϊνών, στην αναγέννηση των μυών, τη γρηγορότερη ανάρρωση έπειτα από τραυματισμούς και άθληση. Ορισμένα επηρεάζουν το μεταβολισμό, βοηθούν στη μείωση του λίπους, ενισχύουν την επιδιόρθωση των ιστών και συνδέονται με τη βελτίωση σε μνήμη, διάθεση και συγκέντρωση.
