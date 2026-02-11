Πεπτίδια: Φρενίτιδα για το «μαγικό» συστατικό

Βρίσκονται σε καλλυντικά, κρέμες και συμπληρώματα, όμως ολοένα περισσότεροι καταναλωτές γίνονται πειραματόζωα, προμηθευόμενοι πεπτίδια σε ενέσιμη μορφή από τη «γκρίζα αγορά» της Κίνας