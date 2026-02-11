Οι νέες τσάντες-αριστουργήματα από τη Μαίρη Κατράντζου για τον οίκο Bvlgari
Οι νέες τσάντες-αριστουργήματα από τη Μαίρη Κατράντζου για τον οίκο Bvlgari
Η νέα, περιορισμένη συλλογή Bvlgari Icons Minaudière με τίτλο «Carrying Culture» επανερμηνεύει τα πέντε χαρακτηριστικά σύμβολα του οίκου
Φανταστείτε μια τσάντα τόσο μοναδική που αρνείται να κάνει χώρο για το κινητό σας. Για την Ελληνίδα σχεδιάστρια, Μαίρη Κατράντζου, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ στον οίκο, αυτή είναι μια πολύ σκόπιμη πρόταση. Σε μια εποχή όπου το κινητό τηλέφωνο συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας, από την επικοινωνία έως τον προσανατολισμό και την οργάνωση του χρόνου, η Κατράντζου δημιούργησε μια σειρά από τσάντες-κοσμήματα, που προσφέρουν μια ευγενική, αλλά έντονη άρνηση.
Η μικροσκοπική τους κλίμακα δεν είναι ελάττωμα αλλά φιλοσοφία: η χρησιμότητα εκθρονίζεται απαλά, ενώ τη θέση της παίρνει κάτι άλλο, πιο ουσιαστικό. Και αν το τηλέφωνο δεν χωράει στην Minaudière, τότε τι; «Πολιτισμό», απαντά η Κατράντζου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η μικροσκοπική τους κλίμακα δεν είναι ελάττωμα αλλά φιλοσοφία: η χρησιμότητα εκθρονίζεται απαλά, ενώ τη θέση της παίρνει κάτι άλλο, πιο ουσιαστικό. Και αν το τηλέφωνο δεν χωράει στην Minaudière, τότε τι; «Πολιτισμό», απαντά η Κατράντζου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα