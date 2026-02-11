Τα 5 πιο λεπτά ρολόγια με πάχος μικρότερο από 4 χιλιοστά είναι έργα τέχνης
Η κατασκευή τόσο λεπτών ρολογιών έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανταγωνισμού στην ωρολογοποιία τα τελευταία χρόνια
Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όπως είναι φυσικό και την υψηλή ωρολογοποιία, έχουν εμφανιστεί στην αγορά κάποια παραδείγματα εξαιρετικά λεπτών και διακριτικών αισθητικά ρολογιών. Αυτά τα μοντέλα, είναι σε μεγάλο ποσοστό απρόσιτα για τους πολλούς -εκτός κάποιων εξαιρέσεων- λόγω της ιδιαίτερης και ακραίας τεχνικής δυσκολίας που απαιτείται για την κατασκευή τους και τα καθιστά πολύ ακριβά.
Μικρά «έργα τέχνης»
Η σμίκρυνση των εξαρτημάτων (γρανάζια, ελατήρια) συχνά σε πάχος μικρότερο από ένα χιλιοστό, απαιτεί χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Λόγω της λεπτότητάς τους, τα εξαρτήματα αυτά είναι εξαιρετικά εύθραυστα, ενώ η συναρμολόγησή τους απαιτεί master ωρολογοποιούς καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να καταστρέψει μήνες εργασίας. Για την κατασκευή τόσων λεπτών και άκαμπτων ρολογιών χρησιμοποιούνται ακριβά υλικά, όπως τιτάνιο, λευκόχρυσος, πλατίνα και ειδικά κράματα, απαιτείται δύσκολη διαδικασία για την ολοκλήρωσή τους και συνήθως παράγονται σε περιορισμένα αντίτυπα. Πολύ λεπτά ρολόγια, ονομάζονται εκείνα που το πάχος της κάσας (case thickness) είναι μικρότερο από 8mm, εμείς θα ασχοληθούμε με εκείνα που το πάχος τους είναι μικρότερο από 4mm και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και από 2 mm.
