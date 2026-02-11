Μητσοτάκης–Ερντογάν και… πρόεδρος Μαρία, Βουρλιώτης-Παναγόπουλος και ο εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ, οι αχθοφόροι της Ζωής και η κεραμίδα στις τράπεζες

Κλείσιμο

Να επισημάνω όμως το εξής: από τα επεισόδια του Εβρου και την «επακούμβηση» της φρεγάτας στο Αιγαίο το 2020, αλλά και την παύση των υπερπτήσεων έως σήμερα, υπάρχει διαφορά. Αλλιώς ήταν οι δύο χώρες πριν και αλλιώς τώρα, κακά τα ψέματα, είτε οι εξοπλισμοί μας με τα Rafale και τα υπόλοιπα οπλικά, είτε οι Αμερικανοί, είτε κάποιοι εσωτερικοί λόγοι του Ερντογάν (βάλτε τα με όποια σειρά θέλετε) έχουν οδηγήσει τις δύο χώρες σε «ήρεμα νερά», που είχαμε να δούμε σε τέτοια διάρκεια αρκετά χρόνια. Επομένως καλά είμαστε, μη ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε ένα ακόμα καλό τουριστικό καλοκαίρι και βλέπουμε. Τα μεγαλεπήβολα τα αφήνουμε για το μέλλον, τα περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου τα ακούω από τότε που γεννήθηκα…Η πρόεδρος όμως έχει άλλη γνώμη…-Θα πείτε ναι, αλλά η πρόεδρος Μαρία Κ. (που ξαναεμφανίσθηκε χθες) έχει άλλη γνώμη για τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι είναι προσβολή που πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην Αγκυρα! Μη σας κάνει εντύπωση όμως γιατί περίπου τα ίδια λέει και ο Σαμαράς, κάπως έτσι και ο Καραμανλής, εντάξει, όχι με όψη και ύφος νηπιαγωγείου που έχει όταν μιλάει και ανοίγεται σε επιμέρους θέματα η Καρυστιανού. Τώρα, ότι έκανε κόμμα από ανάγκη, μας τα ‘χουν πει και άλλοι σε παραλλαγές. Και ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος ο συνταγματάρχης το 1967 μας είπε ότι «η χώρα διήρχετο μίαν κρίσιν και ο ασθενής χρειαζόταν χειρουργείο» και ήρθε ο ίδιος με μία παρέα από τρελούς να κάνουν τους χειρουργούς.... Όχι ότι η Μαρία είναι το ίδιο, αλλά βρε παιδάκι μου τι το θέλεις το «κάνω κόμμα από ανάγκη»; Τραβηγμένο, νομίζω. Είπε και κάτι τρομερές σοφίες του τύπου ότι όλοι οι πρωθυπουργοί πριν αναλάβουν είναι άπειροι, ότι θα έχει συμβούλους και ότι έχει το 70% του επιτελείου έτοιμο, αλλά εμείς δεν ξέραμε ούτε έναν σύμβουλο - πλην της Γρατσία. Θα περιμένουμε με αγωνία.Ελευσίνα-Άγκυρα-Βέλγιο-Ένα διήμερο πυκνών επαφών ξεκινά σήμερα για τον Κ.Μ με αφετηρία την Άγκυρα και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει από τη βάση της Ελευσίνας γύρω στις 12 παρά και θα είναι μέχρι τις 13:00 στην Τουρκία, ενώ ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει το επίσημο welcome κατά τις 15:00. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, τη διευρυμένη συζήτηση και τις δηλώσεις, οι Τούρκοι προγραμματίζουν ένα «ιφτάρ» για τους Έλληνες προσκεκλημένους, καθώς από την άλλη εβδομάδα ξεκινά το Ραμαζάνι και αρχίζουν… δίαιτα. Ο Μητσοτάκης πάντως δεν θα κοιμηθεί στην Άγκυρα, αλλά θα πετάξει απευθείας για το Βέλγιο, καθώς αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί η άτυπη Σύνοδος της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα, στο κάστρο του Alden Biesen.Βουρλιώτης-Πολλή συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο για το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης ξεκίνησε συμπληρωματική έρευνα για συγγενικά πρόσωπα στην υπόθεση Παναγόπουλου. Η βασική αφορμή της νεότερης έρευνας που θα τρέξει παράλληλα με την εισαγγελική είναι ότι υπάρχουν συγγενείς Α’ βαθμού, π.χ. ο γιος του Παναγόπουλου, που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί. Επίσης, προφανώς η Στρατινάκη ως σύζυγος του επιχειρηματία Γεωργίου -ο οποίος φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριος- θα ερευνηθεί, αλλά μου λένε ήδη ότι δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά οι ερμηνείες ότι ο Βουρλιώτης «λοκάρει» και πολιτικά πρόσωπα είναι μάλλον αυθαίρετη, όχι γιατί ο έμπειρος δικαστικός διστάζει, αλλά αφενός γιατί δεν του προκύπτει μέχρι τώρα, αφετέρου γιατί δεν είναι αυτό στον πυρήνα της αποστολής της Αρχής. Και επίσης ο Βουρλιώτης μαθαίνω ότι έχει αρχίσει και εκνευρίζεται με τις διαρροές και τις ερμηνείες των ενεργειών του, καθώς ακούω ότι λέει πως κάποιοι πάνε να τον μπλέξουν σε ένα πολιτικό παιχνίδι που δεν τον αφορά καθόλου.ΠΑΣΟΚ-Μια ωραία ατμόσφαιρα-Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στο ΠΑΣΟΚ, που δεν πρόλαβαν να χαρούν τις... μεταγραφάρες (λέμε τώρα) και τη (ο Θεός να τη κάνει) διεύρυνση και αντιμετωπίζουν το φάσμα της διάσπασης, ελέω του Γιάννη Παναγόπουλου. Αλλά ας πρόσεχε ο Νίκος μας, που αν άκουγε κάποιους σοφούς συμβουλάτορες θα είχε διαγράψει τον ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ από το ΠΑΣΟΚ μήνες πριν, θα είχε γλιτώσει όσα τραβάει τώρα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από περίπου έναν χρόνο, στις εκλογές της ΟΤΟΕ, ο Παναγόπουλος δημιούργησε διασπαστικό ψηφοδέλτιο. Παρότι το «επίσημο» ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γ. Μότσιο (ΔΗΣΥΕ) βγήκε πρώτο με 39%, τελικά εξελέγη πρόεδρος ο «γαλάζιος» Ανδρέας Καλλίρης με σύμπραξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο Παναγόπουλου, ο οποίος κατάφερε ό,τι δεν έχει γίνει για δεκαετίες στους τραπεζοϋπαλλήλους: να πάρει την προεδρία παράταξη που δεν βγήκε πρώτη. Τότε προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ και πίεση να διαγραφεί ο Γ. Παναγόπουλος ως διασπαστής. Ωστόσο ο Ανδρουλάκης δεν το τόλμησε. «Αν τον είχε καθαρίσει τότε, θα είχε γλιτώσει τα πάντα», λένε σήμερα συνδικαλιστικά στελέχη. Οι ΠΑΣΟΚοι που ήταν απέναντι από τον Γ. Παναγόπουλο από τότε ετοίμαζαν κίνηση να κατέβουν μόνοι τους στο ΕΚΑ και στη ΓΣΕΕ. Ωστόσο, την προηγούμενη Τετάρτη τους κάλεσε ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης (προφανώς κατ’ εντολήν του κυρ Νίκου) «στο όνομα της ενότητας» να συμπράξουν με τον Παναγόπουλο, ο οποίος για να βγει πρόεδρος της ΓΣΕΕ πρέπει να εκλεγεί σύνεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Οι δυσαρεστημένοι συνδικαλιστές έκαναν την καρδιά τους πέτρα και εγγυήθηκαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια του Κώστα Κουλούρη (πρόεδρος του ΕΚΑ και άνθρωπος του Παναγόπουλου) και στη συνέχεια θα έβλεπαν πώς θα πήγαιναν τα πράγματα για το προεδρείο της ΓΣΕΕ. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα έσκασε η υπόθεση Παναγόπουλου με τα κονδύλια και προφανώς η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα και οι πράσινοι συνδικαλιστές έκαναν πίσω: «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν που διεγράφη έστω και προσωρινά», διεμήνυσαν στη Χ. Τρικούπη. Την Κυριακή, οι Βαρδακαστάνης - Κουτσούκος επικοινώνησαν με τον Γ. Μότσιο και του ζήτησαν να γράψει την περίφημη ανακοίνωση του «Συνδικαλιστικού Δικτύου», ώστε να τραβήξουν σαφή διαχωριστική γραμμή από τον Παναγόπουλο. Έξαλλος ο ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε χθες τη μάζωξη με 120-130 στελέχη, όπου ακούστηκαν διάφορα «γαλλικά» κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του τύπου «ποιος είναι ο Ανδρουλάκης» κ.λπ., και γράφτηκε η ανακοίνωση που υπογράφουν 40 στελέχη της ΠΑΣΚΕ, που στηρίζουν απολύτως τον Παναγόπουλο και απειλούν με αποχώρηση από το κόμμα. Πάντως από τη Χ. Τρικούπη μου λένε ότι η εν λόγω επιστολή με αποδέκτες τους Γ. Κουτσούκο - Α. Σπυρόπουλο και φυσικά τον Ν. Ανδρουλάκη δεν έχει παραληφθεί ακόμη και, σε κάθε περίπτωση, αν έρθει, «δεν θα μείνει αναπάντητη». Καλά ξεμπερδέματα...Ο Πιερρ και το ελληνοτουρκικό εμπόριο-Ο Πιερρακάκης ήταν μια από τις τελευταίες προσθήκες στην αποστολή του Κ.Μ για την Άγκυρα σήμερα, αλλά η διμερής συνάντηση που θα έχει με τον ομόλογό του Μεχμέτ Ερσόι στο Λευκό Παλάτι έχει «ταμπακιέρα». Ο λόγος για το διμερές εμπόριο, το οποίο μπήκε σε ένα «αυλάκι» επί των ημερών του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Ο Πιερρ και ο Ερσόι είχαν συναντηθεί και τον Οκτώβριο στη Σύνοδο του ΔΝΤ και έχουν απευθείας επαφή και η συζήτηση για το εμπόριο αφορά την ενίσχυση των διμερών συναλλαγών που αυτή τη στιγμή ανέρχονται γύρω στα 5 δισ. ετησίως. Θυμίζω ότι όταν είχε συμφωνηθεί να δημιουργηθεί ένα ελληνοτουρκικό επιχειρηματικό φόρουμ, ο στόχος που τέθηκε για το διμερές εμπόριο ήταν στα 10 δισ., στόχος που δεν είναι μακρινός, αλλά θέλει και δουλειά για να επιτευχθεί.Οι αχθοφόροι της Ζωής