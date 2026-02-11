Μητσοτάκης–Ερντογάν και… πρόεδρος Μαρία, Βουρλιώτης-Παναγόπουλος και ο εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ, οι αχθοφόροι της Ζωής και η κεραμίδα στις τράπεζες
Μητσοτάκης–Ερντογάν και… πρόεδρος Μαρία, Βουρλιώτης-Παναγόπουλος και ο εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ, οι αχθοφόροι της Ζωής και η κεραμίδα στις τράπεζες
Χαίρετε, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Αγκυρα, πάντοτε μία συνάντηση κορυφής με τους γείτονες ενδιαφέρει πολύ, έστω και αν γνωρίζουμε από την ατζέντα ότι πάμε για χαμηλές πτήσεις και προσδοκίες
Να επισημάνω όμως το εξής: από τα επεισόδια του Εβρου και την «επακούμβηση» της φρεγάτας στο Αιγαίο το 2020, αλλά και την παύση των υπερπτήσεων έως σήμερα, υπάρχει διαφορά. Αλλιώς ήταν οι δύο χώρες πριν και αλλιώς τώρα, κακά τα ψέματα, είτε οι εξοπλισμοί μας με τα Rafale και τα υπόλοιπα οπλικά, είτε οι Αμερικανοί, είτε κάποιοι εσωτερικοί λόγοι του Ερντογάν (βάλτε τα με όποια σειρά θέλετε) έχουν οδηγήσει τις δύο χώρες σε «ήρεμα νερά», που είχαμε να δούμε σε τέτοια διάρκεια αρκετά χρόνια. Επομένως καλά είμαστε, μη ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε ένα ακόμα καλό τουριστικό καλοκαίρι και βλέπουμε. Τα μεγαλεπήβολα τα αφήνουμε για το μέλλον, τα περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου τα ακούω από τότε που γεννήθηκα…
Η πρόεδρος όμως έχει άλλη γνώμη…
-Θα πείτε ναι, αλλά η πρόεδρος Μαρία Κ. (που ξαναεμφανίσθηκε χθες) έχει άλλη γνώμη για τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι είναι προσβολή που πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην Αγκυρα! Μη σας κάνει εντύπωση όμως γιατί περίπου τα ίδια λέει και ο Σαμαράς, κάπως έτσι και ο Καραμανλής, εντάξει, όχι με όψη και ύφος νηπιαγωγείου που έχει όταν μιλάει και ανοίγεται σε επιμέρους θέματα η Καρυστιανού. Τώρα, ότι έκανε κόμμα από ανάγκη, μας τα ‘χουν πει και άλλοι σε παραλλαγές. Και ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος ο συνταγματάρχης το 1967 μας είπε ότι «η χώρα διήρχετο μίαν κρίσιν και ο ασθενής χρειαζόταν χειρουργείο» και ήρθε ο ίδιος με μία παρέα από τρελούς να κάνουν τους χειρουργούς.... Όχι ότι η Μαρία είναι το ίδιο, αλλά βρε παιδάκι μου τι το θέλεις το «κάνω κόμμα από ανάγκη»; Τραβηγμένο, νομίζω. Είπε και κάτι τρομερές σοφίες του τύπου ότι όλοι οι πρωθυπουργοί πριν αναλάβουν είναι άπειροι, ότι θα έχει συμβούλους και ότι έχει το 70% του επιτελείου έτοιμο, αλλά εμείς δεν ξέραμε ούτε έναν σύμβουλο - πλην της Γρατσία. Θα περιμένουμε με αγωνία.
Ελευσίνα-Άγκυρα-Βέλγιο
-Ένα διήμερο πυκνών επαφών ξεκινά σήμερα για τον Κ.Μ με αφετηρία την Άγκυρα και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει από τη βάση της Ελευσίνας γύρω στις 12 παρά και θα είναι μέχρι τις 13:00 στην Τουρκία, ενώ ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει το επίσημο welcome κατά τις 15:00. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, τη διευρυμένη συζήτηση και τις δηλώσεις, οι Τούρκοι προγραμματίζουν ένα «ιφτάρ» για τους Έλληνες προσκεκλημένους, καθώς από την άλλη εβδομάδα ξεκινά το Ραμαζάνι και αρχίζουν… δίαιτα. Ο Μητσοτάκης πάντως δεν θα κοιμηθεί στην Άγκυρα, αλλά θα πετάξει απευθείας για το Βέλγιο, καθώς αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί η άτυπη Σύνοδος της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα, στο κάστρο του Alden Biesen.
Βουρλιώτης
-Πολλή συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο για το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης ξεκίνησε συμπληρωματική έρευνα για συγγενικά πρόσωπα στην υπόθεση Παναγόπουλου. Η βασική αφορμή της νεότερης έρευνας που θα τρέξει παράλληλα με την εισαγγελική είναι ότι υπάρχουν συγγενείς Α’ βαθμού, π.χ. ο γιος του Παναγόπουλου, που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί. Επίσης, προφανώς η Στρατινάκη ως σύζυγος του επιχειρηματία Γεωργίου -ο οποίος φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριος- θα ερευνηθεί, αλλά μου λένε ήδη ότι δεν προκύπτει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά οι ερμηνείες ότι ο Βουρλιώτης «λοκάρει» και πολιτικά πρόσωπα είναι μάλλον αυθαίρετη, όχι γιατί ο έμπειρος δικαστικός διστάζει, αλλά αφενός γιατί δεν του προκύπτει μέχρι τώρα, αφετέρου γιατί δεν είναι αυτό στον πυρήνα της αποστολής της Αρχής. Και επίσης ο Βουρλιώτης μαθαίνω ότι έχει αρχίσει και εκνευρίζεται με τις διαρροές και τις ερμηνείες των ενεργειών του, καθώς ακούω ότι λέει πως κάποιοι πάνε να τον μπλέξουν σε ένα πολιτικό παιχνίδι που δεν τον αφορά καθόλου.
ΠΑΣΟΚ-Μια ωραία ατμόσφαιρα
-Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στο ΠΑΣΟΚ, που δεν πρόλαβαν να χαρούν τις... μεταγραφάρες (λέμε τώρα) και τη (ο Θεός να τη κάνει) διεύρυνση και αντιμετωπίζουν το φάσμα της διάσπασης, ελέω του Γιάννη Παναγόπουλου. Αλλά ας πρόσεχε ο Νίκος μας, που αν άκουγε κάποιους σοφούς συμβουλάτορες θα είχε διαγράψει τον ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ από το ΠΑΣΟΚ μήνες πριν, θα είχε γλιτώσει όσα τραβάει τώρα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από περίπου έναν χρόνο, στις εκλογές της ΟΤΟΕ, ο Παναγόπουλος δημιούργησε διασπαστικό ψηφοδέλτιο. Παρότι το «επίσημο» ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γ. Μότσιο (ΔΗΣΥΕ) βγήκε πρώτο με 39%, τελικά εξελέγη πρόεδρος ο «γαλάζιος» Ανδρέας Καλλίρης με σύμπραξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο Παναγόπουλου, ο οποίος κατάφερε ό,τι δεν έχει γίνει για δεκαετίες στους τραπεζοϋπαλλήλους: να πάρει την προεδρία παράταξη που δεν βγήκε πρώτη. Τότε προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ και πίεση να διαγραφεί ο Γ. Παναγόπουλος ως διασπαστής. Ωστόσο ο Ανδρουλάκης δεν το τόλμησε. «Αν τον είχε καθαρίσει τότε, θα είχε γλιτώσει τα πάντα», λένε σήμερα συνδικαλιστικά στελέχη. Οι ΠΑΣΟΚοι που ήταν απέναντι από τον Γ. Παναγόπουλο από τότε ετοίμαζαν κίνηση να κατέβουν μόνοι τους στο ΕΚΑ και στη ΓΣΕΕ. Ωστόσο, την προηγούμενη Τετάρτη τους κάλεσε ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης (προφανώς κατ’ εντολήν του κυρ Νίκου) «στο όνομα της ενότητας» να συμπράξουν με τον Παναγόπουλο, ο οποίος για να βγει πρόεδρος της ΓΣΕΕ πρέπει να εκλεγεί σύνεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Οι δυσαρεστημένοι συνδικαλιστές έκαναν την καρδιά τους πέτρα και εγγυήθηκαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια του Κώστα Κουλούρη (πρόεδρος του ΕΚΑ και άνθρωπος του Παναγόπουλου) και στη συνέχεια θα έβλεπαν πώς θα πήγαιναν τα πράγματα για το προεδρείο της ΓΣΕΕ. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα έσκασε η υπόθεση Παναγόπουλου με τα κονδύλια και προφανώς η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα και οι πράσινοι συνδικαλιστές έκαναν πίσω: «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν που διεγράφη έστω και προσωρινά», διεμήνυσαν στη Χ. Τρικούπη. Την Κυριακή, οι Βαρδακαστάνης - Κουτσούκος επικοινώνησαν με τον Γ. Μότσιο και του ζήτησαν να γράψει την περίφημη ανακοίνωση του «Συνδικαλιστικού Δικτύου», ώστε να τραβήξουν σαφή διαχωριστική γραμμή από τον Παναγόπουλο. Έξαλλος ο ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε χθες τη μάζωξη με 120-130 στελέχη, όπου ακούστηκαν διάφορα «γαλλικά» κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του τύπου «ποιος είναι ο Ανδρουλάκης» κ.λπ., και γράφτηκε η ανακοίνωση που υπογράφουν 40 στελέχη της ΠΑΣΚΕ, που στηρίζουν απολύτως τον Παναγόπουλο και απειλούν με αποχώρηση από το κόμμα. Πάντως από τη Χ. Τρικούπη μου λένε ότι η εν λόγω επιστολή με αποδέκτες τους Γ. Κουτσούκο - Α. Σπυρόπουλο και φυσικά τον Ν. Ανδρουλάκη δεν έχει παραληφθεί ακόμη και, σε κάθε περίπτωση, αν έρθει, «δεν θα μείνει αναπάντητη». Καλά ξεμπερδέματα...
Ο Πιερρ και το ελληνοτουρκικό εμπόριο
-Ο Πιερρακάκης ήταν μια από τις τελευταίες προσθήκες στην αποστολή του Κ.Μ για την Άγκυρα σήμερα, αλλά η διμερής συνάντηση που θα έχει με τον ομόλογό του Μεχμέτ Ερσόι στο Λευκό Παλάτι έχει «ταμπακιέρα». Ο λόγος για το διμερές εμπόριο, το οποίο μπήκε σε ένα «αυλάκι» επί των ημερών του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Ο Πιερρ και ο Ερσόι είχαν συναντηθεί και τον Οκτώβριο στη Σύνοδο του ΔΝΤ και έχουν απευθείας επαφή και η συζήτηση για το εμπόριο αφορά την ενίσχυση των διμερών συναλλαγών που αυτή τη στιγμή ανέρχονται γύρω στα 5 δισ. ετησίως. Θυμίζω ότι όταν είχε συμφωνηθεί να δημιουργηθεί ένα ελληνοτουρκικό επιχειρηματικό φόρουμ, ο στόχος που τέθηκε για το διμερές εμπόριο ήταν στα 10 δισ., στόχος που δεν είναι μακρινός, αλλά θέλει και δουλειά για να επιτευχθεί.
Οι αχθοφόροι της Ζωής
Ο χρησμός του Μπερσέ
-«Είχα πάει στο Μαντείο των Δελφών», είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αλέν Μπερσέ μόλις έφυγαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ. «Κρίμα, γιατί η Πυθία αυτή την εποχή δεν βγάζει χρησμούς», απάντησε ο Κώστας Τασούλας. «Βγάζει χρησμούς από άνοιξη και μετά». Ο Ελβετός Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος διατέλεσε Πρόεδρος της Ελβετίας για έναν χρόνο το 2023, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα και συνάντησε τον ΠτΔ στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τασούλας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διαρκή αμφισβήτηση της διεθνούς έννομης τάξης και παράλληλα υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προώθηση της πρωτοβουλίας για ένα «Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη». Πάντως, ο κ. Μπερσέ έδειξε να γνωρίζει ότι το Μαντείο των Δελφών έκανε πάντοτε μια ανάπαυλα τον χειμώνα και είπε στον Πρόεδρο με νόημα ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα τον Απρίλιο για να πάρει χρησμό για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει… Πρόσθεσε πάντως ο κ. Μπερσέ ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φύση στους Δελφούς, πλούσια και καταπράσινη. «Γνώριζα την καλοκαιρινή Ελλάδα και τώρα γνωρίζω και τη χειμερινή».
Μπιφτεκάκια στο Νομικό Γραφείο
-Μετά τις συζητήσεις για την ελληνική φύση και τους γεωπολιτικούς χρησμούς της Πυθίας με τον Αλέν Μπερσέ, ο κ. Τασούλας πήγε δυο βήματα από το γραφείο του, εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στο Νομικό Γραφείο της Προεδρίας, όπου οργάνωσε ένα καλαίσθητο κοκτέιλ για το νέο έτος ο επικεφαλής του Γραφείου και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Κωνσταντίνος Κουσούλης. Ο Πρόεδρος εξήρε το έργο του κ. Κουσούλη και των εκλεκτών συνεργατών του λέγοντας ότι οι φάκελοι που λαμβάνει από το Νομικό Γραφείο είναι πάντοτε τόσο καλά επεξεργασμένοι που και ο ίδιος αισθάνεται πρόσθετη ασφάλεια στη διαχείριση των υποθέσεων. Ξεχώρισαν βεβαίως, τα εδέσματα δια χειρός του σεφ της Προεδρίας Βασίλη Μπέκα και ιδίως τα μπιφτεκάκια, τα οποία, όπως σε κάθε ανάλογη περίσταση, τελείωσαν πολύ γρήγορα, παρά την ευμεγέθη πιατέλα. Ρώτησα όμως και για τα γλυκά και έμαθα ότι ήταν από τον διάσημο pastry chef του Παγκρατίου, Αντώνη Σελέκο.
Το gathering του Χατζηδάκη
-Πολύ κόσμο μάζεψε για τα δεδομένα της περιόδου ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που έκοψε το απόγευμα της Δευτέρας την πίτα του γραφείου του στα VIP του ΟΑΚΑ. Ούτε σε ματς ΠΑΟ-Ολυμπιακός δεν έχει τόσο κόσμο, όπως παρατήρησε και ο ίδιος από μικροφώνου. Τώρα, οι άνθρωποί του που ήταν σε ρόλο «τσεκαδόρου» μέτρησαν 30 μέλη της κυβέρνησης (υπουργούς, υφυπουργούς, κ.λπ.), 50 βουλευτές της ΝΔ, όλους τους δημάρχους του βορείου τομέα της Αττικής, πολλούς γενικούς γραμματείς υπουργείων, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Όπως καταλαβαίνετε, σε έναν χρόνο εκλογές έχουμε, συνεπώς πρέπει και ο μηχανισμός να μπει σε λειτουργία.
Νέα κεραμίδα για τις τράπεζες τα κλειστά σπίτια
-Oι τράπεζες και οι servicers δεν έχουν συμβιβαστεί ακόμη με την ιδέα ότι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ το 2026 για τα ακίνητα που τους ανήκουν και παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα. Υπενθυμίζω πως πρόκειται για διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος του 2024. Ωστόσο, προκειμένου να εφαρμοστεί ο διπλός ΕΝΦΙΑ, το υπουργείο Οικονομίας πρέπει να εκδώσει μια υπουργική απόφαση. Όταν αυτή εκδοθεί, τότε η ΑΑΔΕ θα κάνει την πρώτη επίσημη καταγραφή των κλειστών ακινήτων που ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να καταλογίσει τον σχετικό φόρο. Η συγκεκριμένη απόφαση καθυστέρησε να εκδοθεί, οι τράπεζες αναθάρρησαν πως ίσως ξεχάστηκε το μέτρο, ενδεχομένως να το ερμήνευσαν κι ως μια άτυπη και έμμεση παράταση και κατά πληροφορίες δεν προϋπολόγισαν τον διπλό ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος. Οι ελπίδες όμως εξαντλήθηκαν γιατί ο διπλός ΕΝΦΙΑ δεν ξεχάστηκε και έρχεται… με φόρα, που έλεγε και μια ψυχή. Το κείμενο της υπουργικής απόφασης αν όχι από χθες, σήμερα θα είναι στο γραφείο του υφυπουργού Οικονομίας Γ. Κώτσηρα, οπότε τα μαντάτα δεν θα αργήσουν να έρθουν από την ΑΑΔΕ. Οι τράπεζες και οι servicers από την πλευρά τους επικαλούνται πως η όποια καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός πως η πώληση αυτών των ακινήτων απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες νομιμοποίησης, παρά τις βελτιώσεις της λειτουργίας πολλών υπηρεσιών, όπως π.χ. του Κτηματολογίου.
Ο Χ. Μεγάλου με τους κτηνοτρόφους στο Μ.Μ
-Με συγκεκριμένο σχέδιο για την κτηνοτροφική παραγωγή ο Χρήστος Μεγάλου πήρε μέρος στη σύσκεψη στο Μ.Μ υπό τον Πρωθυπουργό με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας που έχει πληγεί από την ευλογιά, μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τρεις τομείς: στη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου με υψηλής παραγωγικότητας ζώα, στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό με την αξιοποίηση ρομποτικών συστημάτων κτηνοτροφίας ακριβείας και στη βελτίωση των υποδομών με τον εκσυγχρονισμό των μονάδων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητά τους στις κλιματικές αλλαγές. Στόχος είναι, είπε, επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ την τριετία 2026-2028 που μπορεί να προέλθουν από επιχορηγήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς κτηνοτρόφους ύψους 150 εκατ. ευρώ, οι οποίες με τη μόχλευση της Τρ. Πειραιώς μέσω των εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών που προφέρει στον κλάδο θα οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις έως και 400 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ και... οι Κασσάνδρες
-Διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες που έβλεπαν υψηλά ποσοστά άσκηση του δικαιώματος εξόδου από τους μετόχους στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn. Πριν από περίπου έναν μήνα σχεδόν το 14% (50.154.474 μετοχές) του συνόλου των μετοχών καταψήφισαν τη συνένωση στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου. Έναν μήνα μετά, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 6,7 του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί άσκησαν το δικαίωμα εξόδου και θα λάβουν το αντίτιμο των 19,04 ευρώ. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 23.959.850 μετοχές, που σημαίνει ότι η Allwyn θα καταβάλλει 456 εκατ. ευρώ. Ήδη προχωρά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης. Η πρώτη ανάγνωση για την επιτυχία αυτή, που πιστώνεται στη στρατηγική της Allwyn, είναι πως πολλοί μέτοχοι αντιλήφθηκαν ότι το νέο σχήμα θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο και η δεύτερη μεγαλύτερη βάσει κεφαλαιοποίησης στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και σχέδιο για ΙPO σε Ν. Υόρκη ή Λονδίνο. Πόνταραν δηλαδή στο αύριο και όχι στο τώρα, ιδιαίτερα όσοι είχαν θέσεις από παλιά στον ΟΠΑΠ που φυσικά διατηρεί τη δυναμική του, όπως θα δείξουν τα οικονομικά αποτελέσματα που θα ανακοινώσει στις 2 Μαρτίου.
Μέτρησαν οι αγορές από το Χ.Α.
-Από εκεί και πέρα, πολλοί μέτοχοι δεν ήθελαν να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμη καθώς το τίμημα (μικτό και αφαιρουμένων φόρων και εξόδων) θα καταβληθεί έναν μήνα μετά την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ, δηλαδή τον προσεχή Μάρτιο αλλά και να χάσουν το ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση για να φτάσει μέχρι εδώ η Allwyn του Κάρελ Κόμαρεκ χρειάστηκε να δράσει αποφασιστικά και να κινητοποιήσει πολύ σημαντικά κεφάλαια, πραγματοποιώντας ευρύτατες αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ από το ταμπλό, για τις οποίες δαπάνησε πάνω από 160 εκατ. ευρώ. Αν, δε, υπολογιστούν και τα 456 εκατ. ευρώ του exit right, ο λογαριασμός ανεβαίνει σε πάνω από 616 εκατ., με πρόχειρους υπολογισμούς. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογιστούν τα συνήθη σε αυτές τις περιπτώσεις έξοδα, αμοιβές συμβούλων κ.λπ. Όπως και να έχει το πράγμα, το νέο σχήμα ετοιμάζεται να αλλάξει πίστα και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το μερίδιό του από την τεράστια αγορά των τυχερών παιχνιδιών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Ο πρώην υφυπουργός που έφυγε με το Hyundai i 10 από τη λαχειοφόρο αγορά
-Λαχειοφόροι αγορές για την ενίσχυση ομάδων ποδοσφαίρου γίνονται συχνά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μικρά, επαρχιακά σωματεία ζητούν από την τοπική κοινωνία να βάλει πλάτη, με αντάλλαγμα την ελπίδα ενός μεγάλου δώρου. Στην περίπτωση της Αναγέννησης Άρτας, ομάδας της Ηπείρου, το δέλεαρ ήταν ένα Hyundai i 10 και 2.000 λαχνοί των 20 ευρώ έκαστος, που μεταφράζονται σε σημαντική οικονομική ανάσα για την ομάδα. Μέχρι εδώ, τίποτα ασυνήθιστο. Αυτό που συζητείται όμως έντονα στην τοπική κοινωνία δεν είναι η πρωτοβουλία, αλλά οι «τυχεροί» των τελευταίων ετών. Πέρσι, το αυτοκίνητο κατέληξε όπως λένε σε εν ενεργεία αντιδήμαρχο. Φέτος, ο λαχνός που κληρώθηκε και έχει προκαλέσει μεγάλο σούσουρο στην πόλη ανήκε, όπως υποστηρίζουν, στον πρώην υφυπουργό και νυν βουλευτή Γιώργο Στύλιο! Κανείς δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ούτε, προφανώς, απαγορεύεται σε έναν πρώην υφυπουργό να αγοράσει έναν λαχνό. Ωστόσο, στην πολιτική ιδίως στην περιφέρεια, όπου οι ρόλος του βουλευτή αποκτά και ένα πιο προσωπικό στοιχείο με τους ψηφοφόρους, η εικόνα να κερδίζει το αυτοκίνητο μια λοταρίας ένας πρώην υφυπουργός έχει τη δική της βαρύτητα. Γιατί όπως τονίζουν, η λαχειοφόρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι μια πράξη στήριξης, σχεδόν συμβολική προς το σωματείο τους. Όταν λοιπόν το μεγάλο δώρο καταλήγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε προβεβλημένα πρόσωπα, γεγονός που μπορεί να είναι απολύτως τυχαίο, δεν παύει να προκαλεί συζητήσεις.
Τα σχέδια του Κούστα με προοπτική 10ετίας...
-Οι πρόσφατες κινήσεις της Danaos του Γιάννη Κούστα αξιολογούνται στη Wall Street λιγότερο ως επιθετική ανάπτυξη και περισσότερο ως προσεκτική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ενόψει του επόμενου ναυτιλιακού κύκλου. Οι νέες παραγγελίες πλοίων και η στοχευμένη είσοδος στο LNG συνθέτουν μια εικόνα ελεγχόμενης επέκτασης με σαφή προτεραιότητα στη διάρκεια και την ποιότητα των ταμειακών ροών. Η παραγγελία τεσσάρων νέων feeder containerships, με σημαντικό μέρος τους ήδη καλυμμένο από πολυετείς ναυλώσεις, επιβεβαιώνει το βασικό επενδυτικό αφήγημα της Danaos. Περιορισμένη μεταβλητότητα κερδών και μειωμένη έκθεση σε βραχυπρόθεσμους κύκλους. Για τους αναλυτές, αυτό λειτουργεί ως σταθερή βάση αποτίμησης, σε μια αγορά που παραμένει ευάλωτη σε γεωπολιτικές ανατροπές. Η είσοδος στα bulkers μέσω ναυπηγήσεων και όχι μεταχειρισμένα, με δύο Newcastlemax υπό παραγγελία, δεν εκλαμβάνεται ως κίνηση συγκυρίας. Αντίθετα, ερμηνεύεται ως διατήρηση στρατηγικής ευελιξίας, σε μια φάση όπου τα order books παραμένουν ελεγχόμενα και το κόστος εισόδου διαχειρίσιμο. Πρόκειται για τοποθέτηση πριν από την πλήρη ωρίμανση του κύκλου, στοιχείο που ενισχύει το δυνητικό περιθώριο αποδόσεων. Το πιο ουσιαστικό μήνυμα, ωστόσο, προέρχεται από το άνοιγμα στον τομέα του LNG. Η επένδυση 50 εκατ. δολαρίων στο έργο Alaska LNG, σε συνδυασμό με τον ρόλο της Danaos ως προτιμώμενου παρόχου χωρητικότητας για τουλάχιστον έξι LNG carriers, μεταφράζεται σε στρατηγική είσοδο σε ένα ενεργειακό project μακράς διάρκειας. Η κίνηση αυτή μειώνει την κυκλικότητα του ομίλου και προσθέτει συμβολαιοποιημένα έσοδα με διαφορετικό προφίλ ρίσκου από τα παραδοσιακά ναυτιλιακά segments.
Και οι business Κούστα στο ελαφρολαϊκό τραγούδι
-Και από τις ναυτιλιακές business του Γιάννη Κούστα περνάμε στις άλλες business του εφοπλιστή που συμπράττει με την τέχνη και πιο συγκεκριμένα το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Ο λόγος για τη Vission Music, μια ΙΚΕ που συστήθηκε μόλις προχθές με μετόχους τη Sotel Navigation με ποσοστό 90% και την Άννα Βίσση με 10%. Η Sotel Navigation εμφανίζεται να έχει έδρα στη Γλυφάδα, ωστόσο η Vission Music εδρεύει στην Ακτή Κονδύλη 14 στον Πειραιά, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Danaos Shipping του Γιάννη Κούστα. Eίναι γνωστή η φιλική σχέση του εφοπλιστή και της συζύγου του με τη γνωστή τραγουδίστρια και όπως φαίνεται αποκτά τώρα και επαγγελματική διάσταση. Όσο για τη Vission Music, οι δραστηριότητές της επεκτείνονται από τις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων, ηχογραφήσεων, διαχείρισης και προώθησης καλλιτεχνών και μουσικού περιεχομένου, μέχρι την παραγωγή και ηχογράφηση μουσικών έργων και άλλα πολλά ψυχαγωγικά.
Οι επενδυτικές κινήσεις του Peter G και ο απώτερος στόχος
-Η United Overseas Group (UOG) των Πέτρου Γεωργιόπουλου και Λέο Βροντίση συνεχίζει μια στοχευμένη αναδιάταξη στόλου και στρατηγική επέκταση. Η πώληση του MR tanker UOG Constantinos G (45,600-dwt, built 2010) έναντι $21 εκατ., μετά από τρεις πωλήσεις πλοίων το 2025, δείχνει καθαρή στρατηγική διαχείρισης παλαιού tonnage: ρευστότητα και βελτιστοποίηση του μέσου στόλου. Παρά τις εκποιήσεις, η UOG συνεχίζει να λειτουργεί 14 product tankers, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην αγορά προϊόντων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στην dry bulk αγορά μέσω της εξαγοράς της Norvic Shipping. Η συμφωνία περιλαμβάνει εννέα σύγχρονα bulkers (3 on water, 6 newbuildings) ultramax και handysize, καθώς και το core commercial platform της Norvic. Η ίδρυση της United Overseas Trading (UOT), με διεθνή παρουσία σε Αθήνα, Κοπεγχάγη, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Βραζιλία και Ιαπωνία και τον Michael Boetius ως CCO, δείχνει επαγγελματική δομή για κλιμάκωση της δραστηριότητας. Παράλληλα, οι ιδρυτές προχωρούν σε ένα $230 εκατ. blank cheque IPO στη Νέα Υόρκη, ανεξάρτητο από τις κινήσεις dry bulk, ενισχύοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια για μελλοντικές ευκαιρίες. Όμως τι σημαίνουν οι κινήσεις αυτές; Η Wall Street τις ερμηνεύει ως ισορροπημένη στρατηγική. ρευστοποίηση παλαιού στόλου για cash flow, επέκταση σε dry bulk για ανάπτυξη, και κεφαλαιακή ευελιξία μέσω IPO. Η UOG αναδιατάσσεται ώστε να μειώσει το ρίσκο κύκλου στην αγορά προϊόντων, ενώ τοποθετείται σε ένα segment με αναμενόμενη ζήτηση, και μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Το νέο beef: Ταμειακή ή POS
-Η σημερινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου του ΣΕΚΤ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων) φέρνει στην επιφάνεια τον -αξίας πολλών εκατομμυρίων- υπόγειο πόλεμο, στην αγορά των φορολογικών ταμειακών συστημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τρεις κολοσσοί του ERP και των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων. Η SoftOne, η EnterSoft και η EpsilonNet τοποθετούνται στην αγορά μ’ ένα απλό αφήγημα: «Δεν χρειάζεστε ταμειακή μηχανή ή POS. Αρκεί ένας υπολογιστής με το κατάλληλο λογισμικό (μας)...». Η στρατηγική τους είναι προφανής. Αξιοποιούν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση (myDATA, e-invoicing κ.λπ.) για να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να περάσουν από το back office, στο γκισέ των συναλλαγών. Προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις που υπόσχονται απλότητα και απόδοση κόστους-οφέλους, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις ταμειακές μηχανές ως επιπλέον δαπάνη. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΕΚΤ αντεπιτίθεται με το επιχείρημα της νομιμότητας και της φορολογικής συμμόρφωσης. Τα φυσικά ταμειακά συστήματα έχουν πιστοποιήσεις, «tamper-proof» μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας που ένας υπολογιστής δεν μπορεί να εξασφαλίσει, αντιθέτως. Δεν πρόκειται -λένε- για θέμα τεχνολογίας, αλλά φορολογικών εσόδων του Κράτους. Η αγορά ταμειακών μηχανών στην Ελλάδα εκτιμάται σήμερα στα €50 έως €80 εκατομμύρια ετησίως. Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ενδιαφέρον θα έχει να ακούσουμε και την επίσημη άποψη της ΑΑΔΕ.
Το μπαλάκι στο γήπεδο της ΡΑΑΕΥ
-Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ του 1 δισ. ευρώ ανακοινώθηκε, η μετοχή «κόλλησε» γύρω από τα 3 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση γύρω από τα 700 εκατ. ευρώ (χθες -0,67% στα 2,98 ευρώ). Το παιχνίδι όμως τώρα παίζεται στο γήπεδο του Ρυθμιστή της αγοράς. Η ΡΑΑΕΥ με τις αποφάσεις της πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα κληθούν να εισφέρουν το υπόλοιπα κεφάλαια, εκτός του 51% που σκοπεύει να διατηρήσει το Ελληνικό Δημόσιο. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες ενέργειες της διαδικασίας, αλλά από πλευράς θεσμικών επενδυτών τίθεται μετ’ επιτάσεως το ζήτημα, να κλείσουν οι ρυθμιστικές εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «αρρυθμίες» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για παράδειγμα, πρέπει να εγκριθεί επισήμως το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034 και να δημοσιευτεί από τώρα η εισήγηση του εσόδου για την περίοδο 2026-2029, μέσα από το οποίο θα διασφαλίζεται εύλογη και δίκαιη αποζημίωση για τα μεγάλα ενεργειακά έργα που έρχονται. Οι βασικοί μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ φέρεται να είναι ευθυγραμμισμένοι για την επιτυχή έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Απομένει η προσέλκυση σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων…
Τα EBITDA της Alumil
-Τον τελευταίο καιρό η αγορά παρακολουθεί την πορεία της μετοχής της Alumil στο Χρηματιστήριο. Νωρίς χθες το πρωί, πραγματοποιήθηκαν δύο προσυμφωνημένες συναλλαγές στην τιμή των 6 ευρώ και αμέσως μετά η εκ Θεσσαλονίκης βιομηχανία αλουμινίου πραγματοποίησε ένα ακόμη άλμα στα 6,2 ευρώ, περίπου +40% υψηλότερα από την τιμή που είχε την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αλήθεια είναι ότι οι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν την Alumil διαφορετικά σε σχέση με το κακό παρελθόν της όταν την παρέσυρε η δίνη των χρεών της στις τράπεζες. Ο διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Μυλωνάς, είχε δεσμευτεί στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς να εμφανίσει υψηλή λειτουργική κερδοφορία και σύμφωνα με πληροφορίες τα EBITDA του 2025, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατ. ευρώ, έναντι 35 εκατ. το 2024. Το στοίχημα της Alumil, ωστόσο, δεν αφορά μόνον τον ισολογισμό της. Η εταιρεία εξαπλώνεται επιθετικά στην Ανατολή, με τη μεγάλη αγορά της Ινδίας να αποτελεί νέα προτεραιότητα. Στελέχη του ομίλου ταξιδεύουν συχνά στην Ανατολή, σχεδιάζοντας τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων σε στρατηγικά σημεία. Η Alumil έχει 9χρονη παρουσία στην Ινδία, με showrooms σε 6 πολιτείες και εμβληματικά έργα, όπως οι πύργοι κατοικιών στη Μουμπάι και το Hyderabad. Μέσω συνεργασιών με ένα fund από το Ντουμπάι, ο Γ. Μυλωνάς υλοποιεί επενδύσεις σε εργοστάσια διέλασης αλουμινίου. Η κεφαλαιοποίηση της Alumil ξεπέρασε τα 203 εκατ. ευρώ, δηλαδή τριπλασίασε την αξία της μέσα σε 5 χρόνια.
Το Propeller Club, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Φ/Γ Κίμων
-Η ιδιωτική ξενάγηση των μελών του Propeller Club Πειραιά στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη υπερσύγχρονη FDI HN Belharra που εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό, στέλνει μήνυμα ότι το Club επενδύει συστηματικά στη θεσμική εγγύτητα με τις Ένοπλες Δυνάμεις και αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο της ναυτικής ισχύος σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών ισορροπιών. Την ίδια στιγμή, σε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου ουσιαστικό επίπεδο, η πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Propeller Club, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Κωστή Φραγκούλη και την Α' Αντιπρόεδρο Δανάη Μπεζαντάκου, τον γγ Χρήστο Τιμαγένη και τους governors, Κατερίνα Σταθοπούλου και Δωροθέα Ιωάννου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι προσέδωσε έναν πιο ανθρώπινο και πνευματικό τόνο στις δραστηριότητες του Σωματείου. Μακριά από κάμερες και τυμπανοκρουσίες, η επαφή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η ναυτιλία, πέρα από οικονομική δύναμη, διατηρεί βαθιές ρίζες στην παράδοση, την πίστη και τις αξίες του ελληνισμού. Στο παρασκήνιο, δεν περνά απαρατήρητο ότι το Club καταφέρνει να ισορροπεί με άνεση ανάμεσα στη σκληρή ισχύ, εκπροσωπούμενη από μια φρεγάτα αιχμής και τη λεγόμενη «ήπια δύναμη» των συμβολισμών και των θεσμικών συναντήσεων υψηλού κύρους.
Ο διάδοχος του Γάλλου κεντρικού τραπεζίτη
-Η πρόωρη παραίτηση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, από τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας (18 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας του) αποκαλύπτει μία ακόμη στρατηγική κίνηση του Προέδρου Μακρόν στη σκακιέρα της εξουσίας. Σύμφωνα με πηγές από το Παρίσι, πιθανότερος διάδοχος στη διοίκηση της Γαλλικής Κεντρικής Τράπεζας, θα είναι ο Εμάνουελ Μουλέν, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας (δηλαδή του Μακρόν). Ο Βιλερουά ντε Γκαλό παραιτήθηκε και θα αποχωρήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, γιατί θα… αναλάβει την προεδρία ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για ευάλωτους νέους. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τη διοίκηση της κεντρικής Τράπεζας αναλάβει ο Μουλέν, ο νικητής των Προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027, όποιος κι αν είναι, θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί μαζί του, τουλάχιστον μέχρι το 2031. Ο Μουλέν αποφοίτησε από την περιβόητη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Science Po) του Παρισιού και την Εθνική Σχολή Διοίκησης (ENA). Είναι 55 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του από το υπουργείο Οικονομικών (Treasury), πέρασε από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Paris Club. Υπηρέτησε ως οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου Σαρκοζί την εποχή της μεγάλης κρίσης (2009-2012), μετά πέρασε στον ιδιωτικό τομέα (Αναπλ. CEO στο Eurotunnel και Managing Director της Mediobanca). Επέστρεψε ως Επιτελάρχης του Μπρουνό Λε Μαιρ (2017-2020), του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ και τελικά Γενικός Γραμματέας του Μακρόν, τον Απρίλιο 2025. Η στρατηγική πίσω από την επιλογή είναι προφανής. Εξασφαλίζεται από τώρα ένα «θεσμικό αντίβαρο» στην κεντρική τράπεζα, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις στις εκλογές του 2027. Το Τραπεζικό Σύστημα της Γαλλίας θα παραμείνει φιλοευρωπαϊκό, με λογική «περιστεριού» στα επιτόκια, ακολουθώντας τη γραμμή Λαγκάρντ τουλάχιστον μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2027 που θα λήξει η δική της θητεία.
Οι Γερμανοί αποταμιευτές ανακάλυψαν τα ETFs
-O πληθωρισμός τρέχει, οι τραπεζικές καταθέσεις δεν αποδίδουν. Στη Γερμανία, οι ροές αποταμιευτικών κεφαλαίων προς τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια και τα ETFs μετρήθηκαν στα €52 δισ. το 2025, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της Ιστορίας μετά την έκρηξη του 2000 (€74 δισ.), όταν η μανία των dot-com είχε καταλάβει όλες τις αγορές. Η διαφορά τώρα είναι ποιοτική: Από τα €52 δισ., μόλις €6 δισ. πήγαν σε επενδυτικά κεφάλαια, ενώ €46 δισ. δηλαδή το 88% του συνόλου, κατευθύνθηκαν σε διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs). Πριν από 25 χρόνια, το 2000, τα ETFs δεν υπήρχαν καν ως επιλογή. Σήμερα, κυριαρχούν απόλυτα. Οι Γερμανοί επενδυτές θεωρούνται παραδοσιακά συντηρητικοί, προσκολλημένοι σε ομόλογα και καταθέσεις, φαίνεται όμως πως τώρα τελευταία υιοθετούν πιο «αμερικανικές» συνήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ολόκληρη την περασμένη δεκαετία τα μηδενικά επιτόκια εξαφάνισαν την απόδοση από ασφαλείς τοποθετήσεις. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των συναλλαγών (Trade Republic, Scalable Capital) έκανε την πρόσβαση σε ETFs παιδικό παιχνίδι. Τέλος, φαίνεται πως το γερμανικό κράτος στηρίζει την ενεργή μακροπρόθεσμη αποταμίευση με σοβαρά φορολογικά κίνητρα (Riester-Rente). Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία περνά περίοδο στασιμότητας και οι αποταμιευτές αναζητούν αποδόσεις σε άλλες χώρες. Τα ETFs, κυρίως σε S&P 500 και παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες, προσφέρουν μια ευκαιρία στην αμερικανική και ασιατική ανάπτυξη που η Γερμανία δεν παράγει πια. Η γερμανική βιομηχανία χάνει σε ανταγωνιστικότητα, αλλά οι Γερμανοί πολίτες γίνονται μέτοχοι των ανταγωνιστών της (Apple, Nvidia, Tesla).
Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αντεπίθεση
-Τις τελευταίες μέρες, στην τηλεόραση του Bloomberg κυριαρχούν δύο μόνον θέματα: Ο νέος διοικητής της FED και η πολιτική που θα ακολουθήσει και οι δραματικές εξελίξεις στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, στα πόδια της οποίας «καίγονται» δισεκατομμύρια επενδύσεων με αμφίβολη απόδοση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο Δείκτης Stoxx Europe 600 ξεπερνά σε απόδοση τον S&P 500 (+4% φέτος έναντι +0.5% του αμερικανικού δείκτη). Η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έκθεση στις μεγάλες Big Tech εταιρείες που σηκώνουν σήμερα όλο το βάρος των χρηματιστηριακών αξιών στη Wall Street. Όταν οι περιβόητες «7 Υπέροχες» (Magnificent 7) διορθώνουν (και διορθώνουν βίαια) η αποτίμησή τους γίνεται βάρος. Ο S&P 500 διαπραγματεύεται σήμερα 21 φορές τα μελλοντικά κέρδη. Ο Stoxx 600 διαπραγματεύεται 14 φορές τα κέρδη του 2026. Η Ευρώπη έχει τώρα 3 πλεονεκτήματα: 1. Ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ προχωρά ταχύτερα από τη Fed, γεγονός που ενισχύει κλάδους ευαίσθητους στο κόστος χρήματος (Τράπεζες, real estate και utilities). 2. Η Γερμανία επενδύει τεράστια ποσά στην Άμυνα, η Ευρώπη ακολουθεί ανεβάζοντας τις μετοχές της βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής. 3. Η ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας βοηθά τους ευρωπαϊκούς οίκους πολυτελών ειδών (LVMH, Hermès κ.λπ.) ακόμη και τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην άλλη πλευρά τα ασιατικά χρηματιστήρια κερδίζουν ακόμη περισσότερο (+9%) κυρίως από τα προγράμματα στήριξης της κινεζικής κυβέρνησης, αλλά και τις πολιτικές της Ιαπωνικής Κεντρικής Τράπεζας. Το συμπέρασμα είναι ότι οι χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη αναζητούν τον νέο ηγέτη τους…
Πηγή: newmoney.gr
