Ο πατέρας του ιαπωνικού καπιταλισμού: Από τα χωράφια στις τράπεζες
Ο πατέρας του ιαπωνικού καπιταλισμού: Από τα χωράφια στις τράπεζες
Η απίθανη διαδρομή του Εϊίτσι Σιμπουσάβα, που έμαθε την Ιαπωνία να κάνει μπίζνες
Οι επιχειρήσεις με έδρα την Ιαπωνία, ειδικά στους τομείς της βαριάς βιομηχανίας και της τεχνολογίας, είναι πια από τις πιο υπολογίσιμες και κερδοφόρες παγκοσμίως. Στον τελευταίο 1,5 αιώνα η Ιαπωνία μεταμορφώθηκε από μια οπισθοδρομική αγροτική οικονομία σε ένα πανίσχυρο βιομηχανικό κράτος. Αυτό από μόνο του είναι αξιοθαύμαστο, αλλά το πιο απίστευτο είναι πως όλη αυτή η τεράστια αλλαγή οφείλεται σε έναν άνθρωπο: Τον Εϊίτσι Σιμπουσάβα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα