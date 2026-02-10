Μπλε τρόφιμα: Η αλήθεια για τη σημασία που έχουν για τη ζωή και την οικονομία
Μπλε τρόφιμα: Η αλήθεια για τη σημασία που έχουν για τη ζωή και την οικονομία

Το κλειδί για βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων, οι στρατηγικές, τα όρια των θαλάσσιων πόρων και οι επιπτώσεις τους

Μπλε τρόφιμα: Η αλήθεια για τη σημασία που έχουν για τη ζωή και την οικονομία
Για πολλές παράκτιες κοινότητες η θάλασσα δεν είναι απλώς μέρος της ζωής των κατοίκων. Είναι η ίδια τους η ζωή. Παρέχει τροφή, εισόδημα και αποτελεί βάση για τη δημιουργία κοινωνικού και εμπορικού δικτύου, διατηρώντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας. Με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό των ειδών, την ανθρώπινη δραστηριότητα που διαταράσσει τις εύθραυστες ισορροπίες του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και την υπεραλίευση, η οικονομία που σχετίζεται με τα λεγόμενα «μπλε τρόφιμα» πλήττεται, κλονίζοντας τους δεσμούς των ντόπιων με τον ωκεανό.


