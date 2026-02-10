«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Με νέο σφυρί απειλείται ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Με νέο σφυρί απειλείται ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας (pics)

Μετά την αναστολή του πρώτου πλειστηριασμού, τμήμα του εμβληματικού κτηρίου επί της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, που χτίστηκε το 1926, επανήλθε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον Απρίλιο - Η τιμή εκκίνησης και η πλούσια ιστορία του

«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Με νέο σφυρί απειλείται ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας (pics)
Είχε οριστεί αρχικά για τις 7 Ιανουαρίου 2026, αλλά η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή. Χθες όμως επανήλθε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον ερχόμενο Απρίλιο. Ο λόγος για το εμβληματικό κτήριο όπου στεγάζεται η «Λέσχη Θεσσαλονίκης», η οποία κουβαλάει ιστορία ενός αιώνα και λόγω χρεών ένα τμήμα του οδεύει προς πλειστηριασμό.


