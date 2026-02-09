Trans Dinarica: Η ποδηλατική διαδρομή των 5.500 χιλιομέτρων που ενώνει 8 χώρες
Trans Dinarica: Η ποδηλατική διαδρομή των 5.500 χιλιομέτρων που ενώνει 8 χώρες

Μια διαδρομή που συνδέει οκτώ χώρες προσφέροντας μια ταξιδιωτική εμπειρία μέσα από μερικά από τα πιο παρθένα τοπία της Ευρώπης

Αν έχετε προσπαθήσει να διασχίσετε το κέντρο του Ντουμπρόβνικ ή του Σπλιτ τον Αύγουστο, ξέρετε καλά τι σημαίνει τουριστική ασφυξία. Η Αδριατική «βουλιάζει», οι υποδομές στενάζουν κάτω από το βάρος των εκατομμυρίων και η αυθεντικότητα συχνά θυσιάζεται στον βωμό μιας selfie. Όμως, το 2026 φέρνει μια εντελώς διαφορετική πρόταση, που αθόρυβα ξεκίνησε και οργανώθηκε στα πετάλια ενός ποδηλάτου και ενώνει τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

