Trans Dinarica: Η ποδηλατική διαδρομή των 5.500 χιλιομέτρων που ενώνει 8 χώρες

Μια διαδρομή που συνδέει οκτώ χώρες προσφέροντας μια ταξιδιωτική εμπειρία μέσα από μερικά από τα πιο παρθένα τοπία της Ευρώπης