Από τα ταγιέρ στα φούτερ: Γιατί άλλαξε το πώς ντυνόμαστε στα αεροπορικά ταξίδια

Είναι το dress code διαβατήριο για τους αιθέρες; Απαγορεύονται τα τζιν; Τι πρέπει να φοράμε και γιατί τη στιγμή που «εκτοξεύονται» τα οικονομικά εισιτήρια, αυξάνεται η ζήτηση για premium υπηρεσίες;