TikTok Shop: Πώς μετατρέπεται σε πλατφόρμα παραγωγής χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TikTok Shop: Πώς μετατρέπεται σε πλατφόρμα παραγωγής χρήματος

Το ΤΙΚΤοκ γίνεται πλέον μια πλήρως ανεπτυγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, από όπου οι χρήστες δεν σταματούν να αγοράζουν

TikTok Shop: Πώς μετατρέπεται σε πλατφόρμα παραγωγής χρήματος
Μέχρι πρόσφατα, το TikTok αντιμετωπιζόταν κυρίως ως μια εφαρμογή ψυχαγωγίας στην οποία κυριαρχούσαν τα σύντομα βίντεο, τα life hacks, τα χορευτικά trends, ένας αλγόριθμος-μυστήριο και μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που σε κρατά καθηλωμένο χωρίς να καταλαβαίνεις πότε πέρασε η ώρα. Όμως αυτή η εικόνα έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Το TikTok δεν είναι πλέον μόνο μια εφαρμογή με βίντεο και με μια «τυχαία» καρτέλα αγορών στο πλάι. Αντιθέτως, έχει μετατραπεί σε μια πλήρως λειτουργική, εξαιρετικά επιδραστική πλατφόρμα εμπορίου -και μάλιστα με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς.

