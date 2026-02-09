Πλειστηριασμοί: Ο πρώην μεγαλοεργολάβος, η οικογένεια Πρινιωτάκη και οι… μετοχές (pics)
Ποιες «επώνυμες» περιπτώσεις μπαίνουν στο στόχαστρο αυτή την εβδομάδα στα ηλεκτρονικά σφυριά
Αρκετές «επώνυμες» περιπτώσεις περιλαμβάνονται στα πάνω από 1.100 ηλεκτρονικά σφυριά που έχουν προγραμματιστεί να χτυπήσουν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και συγκεκριμένα από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή.
Η Ιόνιος και ο Μαρούλης
Έτσι, στην πλατφόρμα επανέρχεται ο κραταιός κάποτε εργολάβος Γιάννης Μαρούλης, καθώς για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για το βιομηχανικό ακίνητο της Ιόνιος Τεχνική στη Μάνδρα, με τιμή πρώτης προσφοράς 2,22 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την Cepal.
